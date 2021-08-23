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Туристи на Азовському морі масово скаржаться на інтоксикацію: що відомо

Автор: Анна Шиканова

Українці, які відпочивають на Азовському морі, почали масово скаржитися на інтоксикацію після купання у воді. Експерти пов'язують неприємні наслідки з великою кількістю медуз в морі.

Про це повідомляється на порталі "РІА-Мелітополь".

Інтоксикацію організму можуть викликати не тільки контакти з медузами, а й сам запах медуз, які розкладаються на сонці. Особливо сумно ситуація з тими пляжами, де мертві мікроорганізми не прибирають, вони розкладаються на сонці, а відпочивальники знаходяться поруч і вдихають ці пари.

У зоні ризику в першу чергу входять люди, у яких ослаблена імунна система. Більшість інтоксикацій фахівці пов'язують з контактами людини з кишковопорожнинними. З 9000 видів безхребетних, які налічуються вченими, близько 100 видів – отруйні. Це тип строкатих медуз Chidaria.

Медики рекомендують після купання в Азовському морі оглядати тіло на предмет опіків, використовувати промивання морською водою, а також швидко міняти купальний костюм після виходу з води.

Що робити при опіках медуз

У місці опіку від медузи може з'явитися печіння, оніміння, поколювання і почервоніння. Якщо є такі симптоми, то потрібно:

  • Швидко вийти з води
  • Витягти видимі жала (за допомогою пінцета)
  • Місце опіку промити морською або солоною водою
  • Якщо біль сильна - випити знеболювальне
  • Якщо сильний свербіж - антигістамінний препарат, можна використовувати мазь або гель

Що не можна робити при опіках медузами:

  • Не можна промивати прісною водою
  • Не можна торкатися голими руками - можна рознести отруту по всьому тілу
  • Не можна розтирати місце опіку
  • Не можна протирати місце опіку спиртовмісними розчинами
  • Не можна промивати місце опіку сечею

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ дали рекомендації про відпочинок біля водойм з медузами.

А також розповідали про те, що у Кирилівці туристи влаштували розваги з медузами, які заполонили Азовське море.

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медузиАзовское море