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Туристам на замітку: цей фрукт заборонено провозити у всіх авіакомпаніях світу

Який фрукт заборонено перевозити у всіх авіакомпаніях (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Багато авіакомпаній світу складають власні списки провезення певних предметів. Фрукти часто ці списки не входять і провезти в ручній поклажі або в багажі можна майже всі з них. Але є один фрукт, який на борт не візьме жодна авіакомпанія.

Що це за фрукт та чому його не можна перевозити літаком, розповіли у виданні The Sun.

Який фрукт не можна возити у літаках

Майже всі авіакомпанії світу забороняють своїм пасажирам брати на борт літака фрукт дуріан. Він дуже популярний в азіатській кухні й найважливіша специфічна деталь - запах дуріана настільки різкий, що витримати його в приміщенні неможливо.

Його не дозволять перевозити в упакованому вигляді, нарізаному шматочками, у багажі або ручній поклажі, і навіть у герметичному контейнері. Є невелика філіппінська авіакомпанія, яка дозволяє пасажирам перевозити дуріан у багажному відсіку. Але фрукт потрібно попередньо зареєструвати.

Фото: Як виглядає дуріан

Чому цей фрукт не можна перевозити

Запах у дуріана абсолютно неможливий і у багатьох він викликає огиду, нудоту та інші побічні ефекти. Спроба перевезти його літаком майже завжди закінчувалася скандалом і спричиняла зрив або затримку рейсу.

Розлючені пасажири на борту індонезійського літака, який перевозив дуріан, ледь не побилися зі стюардами через неможливий сморід у салоні. На рейсі Джакарта-Бенкул компанії Sriwijaya Air було близько 2 тонн цього фрукту.

Пасажири вимагали прибрати дуріан із літака, і авіакомпанії довелося піти на поступки та вивантажити партію товару. Літак вилетів із затримкою майже на годину.

Ті, хто стикався з цим фруктом, кажуть, що він пахне одночасно каналізацією, гнилою цибулею та брудними шкарпетками – одночасно. І цей запах такий яскравий, що забути його просто неможливо.

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