Туристам на заметку: этот фрукт запрещено провозить во всех авиакомпаниях мира

Какой фрукт нельзя возить в самолетах

Почти все авиакомпании мира запрещают своим пассажирам брать на борт самолета фрукт дуриан. Он очень популярен в азиатской кухне и самая важная специфическая деталь - запах дуриана настолько резкий, что вынести его в помещении невозможно.

Его не разрешат перевозить в упакованном виде, нарезанным кусочками, в багаже или ручной клади, и даже в герметичном контейнере. Есть небольшая филиппинская авиакомпания, которая позволяет пассажирам перевозить дуриан в багажном отсеке. Но фрукт нужно предварительно зарегистрировать.

Фото: Как выглядит дуриан

Почему этот фрукт нельзя перевозить

Запах у дуриана совершенно невозможный и у многих он вызывает отвращение, тошноту и другие побочные эффекты. Попытка перевезти его самолетом почти всегда оканчивалась скандалом и становилась причиной срыва или задержки рейса.

Разъяренные пассажиры на борту индонезийского самолета, который перевозил дуриан, едва не подрались со стюардами из-за невозможной вони в салоне. На рейсе Джакарта-Бенкул компании Sriwijaya Air находилось около 2 тонн этого фрукта.

Пассажиры требовали убрать дуриан из самолета, и авиакомпании пришлось пойти на уступки и выгрузить партию товара. Самолет вылетел с задержкой почти на час.

Те, кто сталкивался с этим фруктом, говорят, что он пахнет одновременно канализацией, гнилым луком и нестираными носками - одновременно. И этот запах настолько яркий, что забыть его просто невозможно.