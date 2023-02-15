Boeing 737 перетворили у розкішну віллу, від одного погляду на яку перехоплює подих (фото)

Нерідко власники готельних мереж вдаються до різних нововведень та нестандартних рішень, покликаних подарувати відвідувачам найкращі враження від відпочинку в їхніх закладах, увійти до топових. Вілла з літака Boeing 737 на вершині скелі на індонезійському острові Балі, безперечно, саме такий випадок.

Як виглядає унікальний Private Jet by Hanging Gardens, скільки коштує проживання і що чекає відвідувачів вілли, крім дивовижного захоплюючого вигляду - дивіться і читайте в матеріалі нижче.

"Крилата" вілла сконструйована з пасажирського лайнера Boeing 737, який раніше належав флоту авіакомпанії Mandala Airlines, що вже не існує.

Розкішна Private Jet Villa з Боїнга на вершині скелі на Балі (фото: expedia.co.id / instagram.com/privatejetvilla)

Літак, що вийшов з експлуатації, купив підприємець і власник готельної мережі Bubble Hotel Bali Фелікс Демін у 2021 році. Боїнг транспортували на вершину скелі та встановили на висоті 150 метрів над рівнем моря недалеко від пляжу Ньянг-Ньянг.

Боїнг 737 став унікальною віллою на вершині скелі (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Потім почалися роботи з трансформації літака на особливу віллу, щоб у відвідувачів не тільки перехоплювало подих від вигляду диво-готелю, що ніби ширяє над мальовничим узбережжям популярного курорту, але й для відповідності закладу своєму функціональному призначенню. Так, прибудували басейн, облаштували інтер'єр та апартаменти для проживання, доповнили іншими клубними та готельними атрибутами.

Як виглядає Private Jet Villa (фото: expedia.co.id/instagram.com/privatejetvilla)

Як зізнається Демін, він прагнув, щоб "люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", передає CNN.

На віллу можна потрапити сходами, що ведуть уздовж крила до головного входу. Всередині вітальня з барною стійкою, диваном-ліжком та скляним порталом, а також дві спальні з вбиральнями.

Деталі інтер'єру вілли-літака Private Jet Villa (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Кокпіт був перетворений на велику ванну кімнату з додатковими ілюмінаторами, щоб ті, хто перебуває всередині, могли бачити те, що "за бортом". У готелі є шезлонги, зона відпочинку на відкритому повітрі та місце для багаття.

Деталі інтер'єру вілли Private Jet на Балі (фото: instagram.com/privatejetvilla)

Вілла має запрацювати з квітня. Так, на втілення ідеї з літаком-готелем на вершині скелі на Балі власнику закладу знадобилося трохи більше за рік.

Ціни на відпочинок у розкішній віллі Private Jet by Hanging Gardens можуть здатися багатьом "захмарними" - вартість складає від 7 тисяч доларів за добу (тобто близько 257 тисяч гривень). Проте це далеко не найвищі ціни для готелів і готелів у світі. Так, наприклад, доба проживання в номері Royal Penthouse Suite у фешенебельному готелі President Wilson 5* у Женеві коштуватиме 80 тисяч доларів, а ніч в апартаментах готелю Palms Casino Resort у Лас-Вегасі коштуватиме 100 тисяч доларів. І це ще не межа.

Як виглядає вілла-Боїнг Private Jet на вершині скелі на Балі (фото: expedia.co.id / instagram.com/privatejetvilla)