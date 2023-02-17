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Скасування понад 2000 рейсів. Масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини

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П'ятниця 17 лютого 2023 15:53
Скасування понад 2000 рейсів. Масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини Фото: Страйк в аеропорту Ганновера (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині 17 лютого почався масштабний страйк аеропортів. Можуть скасувати 2340 рейсів, від чого постраждають майже 300 тисяч пасажирів.

Ще вночі фактично припинив роботу аеропорт Ганновера, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Страйк аеропортів у Німеччині призвів до масштабного паралічу повітряного сполучення в країні. За повідомленням профспілки Ver.di, аеропорт у Ганновері фактично припинив роботу. Заплановано, що страйки пройдуть у ще 6 аеропортах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Штутгарті, Гамбургу, Дортмунді, Ганновері та Бремені. Закінчиться акція пізно ввечері у п'ятницю.

"Можна очікувати, що затримки, скасування і навіть часткова зупинка повітряного руху через страйк матимуть сильний вплив, особливо на внутрішні повітряні перевезення. Заступник голови ver.di Крістін Беле попросила розуміння у пасажирів, які, на жаль, постраждали від страйку", – йдеться на сайті організаторів акції.

Скасування понад 2000 рейсів. Масштабний страйк паралізував аеропорти НімеччиниФото: Скасування рейсів в аеропорту Ганновера (gettyimages.com)

За оцінками об'єднання аеропортів ADV, через скасування 2340 рейсів постраждають майже 300 тисяч пасажирів. Авіаконцерн Lufthansa вже скасував 1300 рейсів через страйк.

Профспілка Ver.di вимагає підвищення зарплати на 10,5% та одноразові виплати у розмірі 500 євро для 2,5 млн своїх членів.

Об'єднання аеропортів оцінило спільний страйк працівників державного сектору, авіаційної безпеки та наземного обслуговування як безпрецедентну ескалацію трудового конфлікту.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Lufthansa відмінила внутрішні рейси до Німеччини.

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