Туманы погрузят Украину в позднюю осень: синоптик предупредила о скором похолодании

Погода в Украине в четверг, 24 октября, будет преимущественно без осадков. Плотные туманы, которые накрыли несколько городов, завтра будут еще плотнее. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в среднем по Украине составит около +15... +20 градусов, в западных регионах будет теплее всего - ожидается до +24 градусов.

По словам синоптика, ареол туманов постепенно расширится, и будет держаться все дольше в течение дня. Это, как отметила Диденко, будет постепенно "погружать нас в позднюю осень".

Туман: Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Дожди в Украине в четверг не ожидаются.

В столице температура воздуха завтра в течение дня составит около +16... +19 градусов. В Киеве в четверг также без осадков, будет туман.

Синоптик рассказала украинцам, что похолодание начнется с уже с начала следующей недели - с 28 октября в понедельник.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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