Тумани занурять Україну в пізню осінь: синоптик попередила про швидке похолодання

Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде переважно без опадів. Тумани, які накрили кілька міст, завтра будуть ще щільнішими. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря в середньому по Україні складе близько +15... +20 градусів, у західних регіонах буде найтепліше - очікується до +24 градусів.

За словами синоптика, ареол туманів поступово розшириться, і буде триматися довше протягом дня. Це, як зазначила Діденко, буде потроху "занурить нас у пізню осінь".

Туман: Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Дощі в Україні в четвер не очікуються.

У столиці температура повітря завтра протягом дня складе близько +16... +19 градусів. У Києві в четвер також без опадів, буде туман.

Синоптик розповіла українцям, що похолодання розпочнеться уже з початку наступного тижня - з 28 жовтня в понеділок.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

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