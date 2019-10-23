Смог и угарный газ напугал украинцев: что происходит и как защититься

Загрязнение воздуха в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Загрязнение воздуха в Украине прокомментировали эксперты

В Украине зафиксирован высокий уровень выбросов в атмосферу - согласно данным программы для мониторинга информации о разрешительных документах и процедуры промышленных и других загрязнителей окружающей среды Save Ecobot, "облако" накрыло почти все Левобережье. В сети из-за этого начался настоящий ажиотаж - украинцы переживают, что показатели высокой концентрации CO (окиси углерода или угарного газа) является причиной беспокоиться о негативном влиянии на здоровье.

Эксперты и медики прокомментировали ситуацию относительно смога, который сопровождается неприятным запахом, и объяснили, есть ли основания переживать и как избежать возможных рисков.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, никакого высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в нашей стране нет. Специалист заявляет, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.

Во всех крупных городах по CO концентрация составляла от 0,1 до 1,4. Лишь в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации, добавил Кульбида.

По словам экс-руководительницы Минздрава Украины Уляны Супрун, уровень СО в воздухе зависит от многих факторов, и основной его источник - выбросы от автомобилей.

Карта загрязнения воздуха в Украине (Фото: dp.informator.ua)

"Атмосферное содержание оксида углерода в типичных городских районах составляет около 10 промилле (частей на миллион), примерно в 100 раз выше, чем в атмосфере Земли в целом. В районах с большим трафиком уровень СО может подняться до 50 промилле", - говорится в ее публикации в Facebook.

Нормальным уровнем СО считается 40 мг/м3. Верхний допустимый порог загрязнения - это 200 мг/м3. Такие данные получены с учетом последствий для сердечно-сосудистой системы. На работе такой уровень может быть до 55 мг/м3, - объяснила Супрун.

Медик отметила, что кроме автомобилей, высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников). Так, например, во время сгорания тонны растительных остатков, в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В его состав входят пыль, оксиды азота и серы, угарный газ, тяжелые металлы, диоксины и ряд канцерогенных соединений. Из-за особенностей погодных условий (отсутствие ветра, высокой влажности, температурные инверсии), вероятно, эти опасные соединения остаются у поверхности земли, а не рассеиваются в воздухе.

"В Украине и Европе нигде нет нормального уровня СО в воздухе. Он везде завышен, особенно в городах", - добавила Супрун.

Также медик дала советы что делать, чтобы уменьшить риски:

Не сжигайте листья.

Не сжигайте стерню и сухостой.

Откажитесь от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей - пользуйтесь общественным транспортом.

Покупать медицинские маски или оригинальные повязки не надо. Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Делайте дома влажную уборку.

Пользуйтесь дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой.

Не грейтесь газом на кухне и меньше стойте у плиты, чтобы избежать угарного газа

Бросьте курить - из-за курения в крови и так есть от 3 до 20% карбоксигемоглобина, в зависимости от того, сколько человек курит.

"Вам что, мало загрязненного воздуха?" - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Между тем эксперт MindExperiment Наталья Тренина в своем Facebook опубликовала фото с последними данными сервисов по загрязнению воздуха и задала вопрос, есть ли связь между сильным туманом, датчиками и производством.

Фото: facebook.com/natatara