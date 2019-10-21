В Украину скоро ворвутся холодные дожди со снегом: названа дата

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени напомнит жителям страны, что на календаре поздняя осень

Погода в Украине в ближайшие дни все еще сохранит тенденцию аномально теплого октября, который в этом году едва ли не каждый день устанавливает новые рекорды. Но очень скоро зимний холод ворвется в страну вместе с "бонусами" - холодным дождем, снегом и морозом.

Но во вторник, 22 октября, в стране все еще удержится теплая сухая погода, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Стоит отметить, что синоптик Наталка Диденко считает, что опустившиеся туманы могут не дать воздуху достаточно прогреться.

При этом температура на этой неделе будет несколько ниже, чем на минувшей (вплоть до субботы будет держаться значений +16... +20 градусов). Теплее будет на Закарпатье и Юге, местами до +24, и холоднее на Черниговщине и Сумщине (до +14... +16).

В Киеве, 22 октября, +17... +19, ближайшая ночь +7... +9, в первой половине дня будет туманно.

Погода в Украине 22 октября (фото: meteo.gov.ua)

Последним всплеском бабьего лета станет среда, 23 октября, когда воздух по всей стране прогреется до +18... +24 тепла. Дальше будут удерживаться стабильная температура воздуха от +14 на Севере, до +22 на Западе.

В субботу, 26 октября, придут первые вестники похолодания, которое начнется с Запада.

Погода в Украине 23-26 октября (фото: meteo.gov.ua)

А согласно данным ресурса Gismeteo первых осадков в Киеве стоит ждать уже в субботу, 26 октября, но температура все еще будет на уровне +14 градусов. А вот в понедельник, 28 октября, небо затянет тучами, пойдет дождь и похолодает до +11 днем.

Первого снега и дневного минуса в Киеве стоит ждать уже 1 ноября.

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)