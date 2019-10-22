Туман в Киеве: как не попасть в аварию, важные советы

Туман опасен тем, что в отличии от других неблагоприятных погодных условий он позволяет водителю давить на газ и мчаться вперед. И бывает так, что в 20 метрах от вашей машины из серого дыма вдруг может появиться медленно движущийся грузовик.

Скорость

Поэтому первое правило езды при недостаточной видимости - это соблюдение такого скоростного режима при котором вы сможете резко затормозить в случае чего. Угадать правильную скорость бывает непросто, поскольку густота тумана часто меняется и не бывает стабильной.

Водители, которые долгое время едут в тумане, начинают привыкать к нему и им кажется, что ничего не происходит, и они начинают набирать скорость. При этом расстояние, с которого видны габаритные огни других авто, в тумане сокращается в несколько раз.

Туман в Киеве: советы водителю как избежать ДТП (фото: oo-osa.org)

Свет

В тумане также очень сложно видеть дорогу, и это очень опасно. Есть большая вероятность того, что автомобиль может съехать в кювет. Поэтому легче ехать в тех местах, где на дороге нанесена разметка и на обочинах находятся столбики или отбойники.

Если на дороге много ям, то при плохой видимости можно также пробить колесо, или после поездки ремонтировать подвеску на СТО.

Днем свет фар помогает не сильно, но его нужно включить, чтобы другие водители видели ваш автомобиль. В темное время суток свет необходим сам собой.

При этом нужно помнить, что дальний свет в тумане только вредит. Это просиходит потому, что свет подсвечивает мелкие капли воды, из которых состоит туман, и перед капотом авто создается белая непроницаемая стена. Иногда такой эффект может давать и ближний свет. В таком случае эксперты советуют с помощью корректора фар опустить луч вниз.

Туман в Киеве: советы водителю как избежать ДТП (фото: pixabay.com)

Технические средства

В тумане бывает не понятно, какие внешние осветительные приборы включены. Поэтому нужно заранее разобраться, как управлять передними и задними противотуманками. Потому что в тумане фары и задние огни нужно включать незамедлительно.

Загородом в условиях тумана может помочь GPS-навигатор, на экране которого можно видеть повороты, развязки и направление дороги.

Самый главный совет водителям при езде в тумане - если у вас нет уверености в безопасности движения, то лучше остановится в безопасном месте и подождать, когда видимость дороги улучшится.

Если вы не можете найти безопасное место, то необходимо съехать как можно глубже на обочину оставить машину с включенными огнями и аварийным сигналом.