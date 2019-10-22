Туман в Києві: як не потрапити в аварію, важливі поради

Туман небезпечний тим, що на відміну від інших несприятливих погодних умов він дозволяє водієві тиснути на газ і мчати вперед. І буває так, що в 20 метрах від вашої машини з сірого диму раптом може з'явитися повільно рухається вантажівка.

Швидкість

Тому перше правило їзди при недостатній видимості - це дотримання такого швидкісного режиму при якому ви зможете різко загальмувати в разі чого. Вгадати правильну швидкість буває непросто, оскільки густота туману часто змінюється і не буває стабільною.

Водії, які довгий час їдуть в тумані, починають звикати до нього і їм здається, що нічого не відбувається, і вони починають набирати швидкість. При цьому відстань, з якого видно габаритні вогні інших авто, в тумані скорочується в кілька разів.

Туман у Києві: поради водію як уникнути ДТП (фото: oo-osa.org)

Світ

В тумані також дуже складно бачити дорогу, і це дуже небезпечно. Є велика ймовірність того, що автомобіль може з'їхати в кювет. Тому легше їхати в тих місцях, де на дорозі нанесена розмітка і на узбіччях знаходяться стовпчики або відбійники.

Якщо на дорозі багато ям, то при поганій видимості можна пробити колесо, або після поїздки ремонтувати підвіску на СТО.

Вдень світло фар допомагає не сильно, але його потрібно увімкнути, щоб інші водії бачили ваш автомобіль. У темний час доби світло необхідно само собою.

При цьому потрібно пам'ятати, що дальнє світло в тумані тільки шкодить. Це відбувається тому, що світло підсвічує дрібні краплі води, з яких складається туман, і перед капотом авто створюється біла непроникна стіна. Іноді такий ефект може давати і ближнє світло. У такому випадку експерти радять за допомогою коректора фар опустити промінь вниз.

Туман у Києві: поради водію як уникнути ДТП (фото: pixabay.com)

Технічні засоби

В тумані буває не зрозуміло, які зовнішні освітлювальні прилади включені. Тому потрібно заздалегідь розібратися, як керувати передніми і задніми противотуманками. Тому що в тумані фари і задні вогні потрібно включати негайно.

За містом в умовах туману може допомогти GPS-навігатор, на екрані якого можна бачити повороти, розв'язки і напрямок дороги.

Найголовніша порада водіям при їзді в тумані - якщо у вас немає впевненості в безпеці руху, то краще зупиниться в безпечному місці і почекати, коли видимість дороги покращиться.

Якщо ви не можете знайти безпечне місце, то необхідно з'їхати як можна глибше на узбіччя залишити машину з включеними вогнями і аварійним сигналом.