Туман в Киеве опасен для здоровья: названы пугающие причины

Туман в Киеве и других городах Украины является следствием столкновения разнотемпературных воздушных потоков, усиленных повышенной концентрацией частиц пыли и выбросов авто. И этот туман может негативно сказываться на здоровье людей, говорят эксперты.

Туман в Киеве (фото: instagram.com/flyua_kiev)

Больше всего от тумана в Киеве (а именно от переизбытка влаги) могут страдать люди, у которых есть заболевания дыхательной системы.

Кроме того, по словам терапевта Елены Топаловой, на некоторых людей туман оказывает морально подавляющее действие. Правда, морально подавляет людей не сам туман, а уменьшение количества света вокруг - это и заставляет людей откровенно хандрить.

"На особо чувствительных людей действует даже туман, мешающий пробиваться активному солнечному свету", - говорит терапевт и добавляет, что искусственный свет в этот момент не успокаивает.

Причина проста - человеческий мозг отлично различает, из какого источника идет освещение - естественного или искусственного.

"Сетчатка глаза улавливает и анализирует "раздражитель" и передает сигналы в центральную нервную систему, и организм производит хитроумные коррекции, адаптируя организм к тем или иным световым условиям", - отмечает специалист.

Туман в Киеве (фото: instagram.com/varyatka)

Также врач говорит, что в условиях внезапно возникшего тумана могут включаться механизмы "принудительной синхронизации", которые призваны помочь организму отладить свое существование в условиях магнитной бури или сбоя типичных биоритмов.

Во время тумана в городе эксперт также советует воздержаться от прогулок. Особенно этот совет касается людей с чувствительной психикой, ведь "причудливые "танцы" воздушных масс могут их напугать".

Кстати, некоторые специалисты наоборот советуют проводить время на улице во время тумана. Например, астматикам показан влажный воздух, поэтому прогулка в такую погоду будет крайне полезна. Но для этого лучше выбраться на природу - подальше от городского смога.

Туман в Киеве (фото: instagram.com/flyua_kiev)