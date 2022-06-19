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Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства

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Воскресенье 19 июня 2022 12:44
Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства Волонеры просят о помощи для фронта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова опубликовала пост с просьбой о помощи собрать средства на очень важный прибор, который нужен нашим защитникам на фронте.

Реквизиты волонтер разместила на своей странице в Facebook.

"Срочно, осталось собрать еще 17 тысяч! Туда, где идут адские бои. Квадрокоптер Аутел нужно выкупить срочно. Цена со скидкой 52 тысячи. Очень прошу. Каждая копейка помощи, 5, 30, 100 гривен - кто как может!" - написала Наталья Юсупова.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова

Ранее волонтер рассказывала, что квадрокоптеры очень важны для украинских бойцов - они являются "глазами" на фронте. И закупать нужно именно модели Мавик комбо, а они довольно дорогие - от 100 тысяч гривен за штуку. А дроны Аутел стоят от 1800 евро за штуку.

Туда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средстваТуда, где идут бои! Волонтеры просят помочь собрать средства

Кстати, ранее мы писали, что волонтеры собирают на специальные аппараты ВАК и расходники к ним.

А еще мы рассказывали о том, волонтер Наталья Юсупова дала отчет о потраченных средствах и рассказала, какие потребности украинских защитников нужно закрыть срочно в ближайшие дни.

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сбор средств нужна помошь Наталья Юсупова
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