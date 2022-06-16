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На фронте критическая ситуация: украинцев просят о срочной помощи для наших защитников

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 17:56
На фронте критическая ситуация: украинцев просят о срочной помощи для наших защитников Коллаж РБК-Украина: волонтер просит помочь раненым на фронте военным ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные нуждаются в срочной помощи в лечении после ран на фронтах и обеспечении нужными медикаментами, а также нашим врачам необходимо оборудование, чтобы продолжать спасать жизни бойцов в самых горячих точках.

Об этом рассказала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

Она отмечает, что прибыл новый борт с тяжелоранеными, количество которых велико.

"На фронте критическая ситуация, продолжаются очень ожесточенные бои... Больницы и госпитали забиты бойцами без рук и ног, с ранениями в голову и другими страшными ранами. Нужна помощь", - говорится в публикации.

Для тяжелораненых снова нужно приобрести аппараты АЗФ, которые устанавливают на раздробленные кости и переломы. Требуется таких 30 штук - это 60 тысяч гривен.

Также нужны бинты Мартенса в количестве 200 штук.

"Там, где идут бои, нет света, для медиков на фронт нужны зарядные станции Ecoflow RIVER PRO и солнечные батареи для них, 2-60 тысяч и две батареи - это почти 30 тысяч", - пишет волонтер.

Срочно нужны квадрокоптеры, которые являются "глазами" наших бойцов на фронте. А именно модели Мавик комбо по цене 100 тысяч гривен - Юсупова отметила, что в понедельник дроны нужно выкупить, их привезли всего несколько штук.

Фото: facebook.com/nataliiayusupova

"Каждый день мы ищем, покупаем, отправляем срочно потребности. За неделю оплатила три ВАК аппарата с растениеводами 2-140 тыс. и один - 84 тыс., уже все в больницах. Оплатила генератор 54 тыс., комплект батарей 13 тыс., топливо 21 и 5 тыс., два тепловизора почты 120 тыс., лекарства на три города 69 тыс, дрон Аутел 1800 евро. Все отчеты публикую каждую неделю. Всем спасибо за каждую копейку", - пишет волонтер.

Как помочь

Также опубликованы реквизиты для финансовой помощи:

  • PayPal pp@nataliiayusupova.name.
  • 4149 4993 7434 4032 Приват, Юсупова Наталия
  • 5358385320002464 Монобанк Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк, Юсупова.
  • 5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Виола

Фото: facebook.com/nataliiayusupova

Напомним, ранее волонтер объявила сбор средств на специальные аппараты ВАК и расходники для них.

Добавим, перед этим мы писали о срочном сборе средств на военную медицину, и публиковали реквизиты от волонтеров.

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