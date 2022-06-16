На фронте критическая ситуация: украинцев просят о срочной помощи для наших защитников
Украинские военные нуждаются в срочной помощи в лечении после ран на фронтах и обеспечении нужными медикаментами, а также нашим врачам необходимо оборудование, чтобы продолжать спасать жизни бойцов в самых горячих точках.
Об этом рассказала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.
Она отмечает, что прибыл новый борт с тяжелоранеными, количество которых велико.
"На фронте критическая ситуация, продолжаются очень ожесточенные бои... Больницы и госпитали забиты бойцами без рук и ног, с ранениями в голову и другими страшными ранами. Нужна помощь", - говорится в публикации.
Для тяжелораненых снова нужно приобрести аппараты АЗФ, которые устанавливают на раздробленные кости и переломы. Требуется таких 30 штук - это 60 тысяч гривен.
Также нужны бинты Мартенса в количестве 200 штук.
"Там, где идут бои, нет света, для медиков на фронт нужны зарядные станции Ecoflow RIVER PRO и солнечные батареи для них, 2-60 тысяч и две батареи - это почти 30 тысяч", - пишет волонтер.
Срочно нужны квадрокоптеры, которые являются "глазами" наших бойцов на фронте. А именно модели Мавик комбо по цене 100 тысяч гривен - Юсупова отметила, что в понедельник дроны нужно выкупить, их привезли всего несколько штук.
Фото: facebook.com/nataliiayusupova
"Каждый день мы ищем, покупаем, отправляем срочно потребности. За неделю оплатила три ВАК аппарата с растениеводами 2-140 тыс. и один - 84 тыс., уже все в больницах. Оплатила генератор 54 тыс., комплект батарей 13 тыс., топливо 21 и 5 тыс., два тепловизора почты 120 тыс., лекарства на три города 69 тыс, дрон Аутел 1800 евро. Все отчеты публикую каждую неделю. Всем спасибо за каждую копейку", - пишет волонтер.
Как помочь
Также опубликованы реквизиты для финансовой помощи:
- PayPal pp@nataliiayusupova.name.
- 4149 4993 7434 4032 Приват, Юсупова Наталия
- 5358385320002464 Монобанк Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк, Юсупова.
- 5168 7427 2451 8760 Приват, Юлдашева Виола
Фото: facebook.com/nataliiayusupova
Напомним, ранее волонтер объявила сбор средств на специальные аппараты ВАК и расходники для них.
Добавим, перед этим мы писали о срочном сборе средств на военную медицину, и публиковали реквизиты от волонтеров.