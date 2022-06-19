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Туди, де йдуть бої! Волонтери просять допомогти зібрати кошти

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Неділя 19 червня 2022 12:44
Туди, де йдуть бої! Волонтери просять допомогти зібрати кошти Волонери просять про допомогу для фронту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова опублікувала пост з проханням про допомогу зібрати кошти на дуже важливий прилад, який потрібен нашим захисникам на фронті.

Реквізити волонтер розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Терміново, залишилося зібрати ще 17 тисяч! Туди, де йдуть пекельні бої. Квадрокоптер Аутел потрібно викупити терміново. Ціна зі знижкою 52 тисячі. Дуже прошу. Кожна копійка допомоги, 5, 30, 100 гривень - хто як може!"- написала Наталія Юсупова.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова

Раніше волонтер розповідала, що квадрокоптери дуже важливі для українських бійців - вони є "очима" на фронті. І закуповувати потрібно саме моделі Мавік комбо, а вони досить дорогі - від 100 тисяч гривень за штуку. А дрони Аутел коштують від 1800 євро за штуку.

Туди, де йдуть бої! Волонтери просять допомогти зібрати коштиТуди, де йдуть бої! Волонтери просять допомогти зібрати кошти

До речі, раніше ми писали, що волонтери збирають на спеціальні апарати ВАК і розхідники до них.

А ще ми розповідали про те, волонтер Наталія Юсупова дала звіт про витрачені кошти та розповіла, які потреби українських захисників потрібно закрити терміново найближчими днями.

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сбор средств нужна помошь Наталья Юсупова
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