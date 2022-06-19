Туди, де йдуть бої! Волонтери просять допомогти зібрати кошти
Волонтер Наталія Юсупова опублікувала пост з проханням про допомогу зібрати кошти на дуже важливий прилад, який потрібен нашим захисникам на фронті.
Реквізити волонтер розмістила на своїй сторінці в Facebook.
"Терміново, залишилося зібрати ще 17 тисяч! Туди, де йдуть пекельні бої. Квадрокоптер Аутел потрібно викупити терміново. Ціна зі знижкою 52 тисячі. Дуже прошу. Кожна копійка допомоги, 5, 30, 100 гривень - хто як може!"- написала Наталія Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149 4993 7434 4032 приват, Юсупова
Раніше волонтер розповідала, що квадрокоптери дуже важливі для українських бійців - вони є "очима" на фронті. І закуповувати потрібно саме моделі Мавік комбо, а вони досить дорогі - від 100 тисяч гривень за штуку. А дрони Аутел коштують від 1800 євро за штуку.
До речі, раніше ми писали, що волонтери збирають на спеціальні апарати ВАК і розхідники до них.
А ще ми розповідали про те, волонтер Наталія Юсупова дала звіт про витрачені кошти та розповіла, які потреби українських захисників потрібно закрити терміново найближчими днями.