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Сотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАК

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 21:45
Сотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАК Объявлен срочный сбор средств для помощи военным (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств на специальные аппараты ВАК и расходники для них - для тяжело раненых защитников Украины.

Все реквизиты для сбора средств Юсупова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Война, идут тяжелые бои. Десятки погибших бойцов каждый день, сотни раненых. Вы все это знаете. Помощь тяжелораненым воинам. Нужно приобрести два ВАК аппарата и расходники.

Один ВАК я сегодня оплатила 71 тысячу гривен, нужно выкупить еще один. Это еще 71 тысяча гривен. Очень прошу помочь. Это жизнь тысячи людей", - обратилась к украинцам Юсупова.

Также она опубликовала реквизиты счетов, на которые можно отправить помощь.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

Монобанк

5375411504293973

UA753220010000026204306753142

Приват Банк

5168 7427 2451 8760 Юлдашева Виола

Монобанк

5358385320002464

Сотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАКСотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАК

Кстати, ранее мы писали о срочном сборе средств на военную медицину и публиковали реквизиты от волонтеров.

А также мы рассказывали о том, что волонтеры собирают средства для тяжело раненых защитников Украины.

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