Цю помилку роблять усі: ось що потрібно робити з яйцями перед приготуванням

Мало хто знає, але перед приготуванням курячі яйця потрібно обов'язково мити. Такої корисної звички потрібно обов'язково дотримуватись, адже шкаралупа яйця дуже часто є джерелом інфекцій, наприклад, сальмонели.
Про це повідомила нутриціолог Тетяна Ярмошук в Instagram.
За словами експерта, більшість інфекцій гине через кілька хвилин кипіння у кип'ятку. Однак, коли ви берете яйце, то всі збудники залишаються на руках і далі ви їх розповсюджуєте по всій кухні. Після цього вони точно потрапляють у ваш організм.
Не можна використовувати яйця із тріщинами на шкаралупі і не мити їх. Збудники можуть потрапити всередину яйця, тому такі яйця не придатні до вживання, оскільки можуть бути шкідливими для вашого здоров‘я.
Для того, аби продезінфікувати яйця потрібна сода. Необхідно розвести 1 ст. л соди на 1-3 літра води і замочити яйця на 5-10 хв. Після чого дати висохнути або протерти насухо.
Важливо, що помиті яйця можуть зберігатись не більше 5 днів.
"Тому якщо у вас більше яєць ніж ви споживаєте за 5 днів - мийте частинами (немиті яйця зберігайте в іншому упакуванні окремо від чистих)", - радить нутриціолог.
Ще один варіант дезінфекції - мити безпосередньо перед приготуванням за допомогою екологічного засобу для миття посуду або мила. Потрібно намилити кожне яйце і відразу ж промити водою.
Для цього не підійдуть агресивні засоби, тому що вони погано змиваються. Підійде тільки органічна продукція без токсинів у складі.
Додамо, що домашні курячі яйця можна зберігати без холодильника до 2 тижнів, магазинні - не більше 1 тижня.
Для того, щоб перевірити, чи не закінчився термін придатності яєць - опустіть їх в місткість з водою:
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