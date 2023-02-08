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Цю помилку роблять усі: ось що потрібно робити з яйцями перед приготуванням

Навіщо мити яйця перед приготуванням (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто знає, але перед приготуванням курячі яйця потрібно обов'язково мити. Такої корисної звички потрібно обов'язково дотримуватись, адже шкаралупа яйця дуже часто є джерелом інфекцій, наприклад, сальмонели.

Про це повідомила нутриціолог Тетяна Ярмошук в Instagram.

Як правильно мити

За словами експерта, більшість інфекцій гине через кілька хвилин кипіння у кип'ятку. Однак, коли ви берете яйце, то всі збудники залишаються на руках і далі ви їх розповсюджуєте по всій кухні. Після цього вони точно потрапляють у ваш організм.

Не можна використовувати яйця із тріщинами на шкаралупі і не мити їх. Збудники можуть потрапити всередину яйця, тому такі яйця не придатні до вживання, оскільки можуть бути шкідливими для вашого здоров‘я.

Для того, аби продезінфікувати яйця потрібна сода. Необхідно розвести 1 ст. л соди на 1-3 літра води і замочити яйця на 5-10 хв. Після чого дати висохнути або протерти насухо.

Скільки можна зберігати помиті яйця

Важливо, що помиті яйця можуть зберігатись не більше 5 днів.

"Тому якщо у вас більше яєць ніж ви споживаєте за 5 днів - мийте частинами (немиті яйця зберігайте в іншому упакуванні окремо від чистих)", - радить нутриціолог.

Ще один варіант дезінфекції - мити безпосередньо перед приготуванням за допомогою екологічного засобу для миття посуду або мила. Потрібно намилити кожне яйце і відразу ж промити водою.

Для цього не підійдуть агресивні засоби, тому що вони погано змиваються. Підійде тільки органічна продукція без токсинів у складі.

Додамо, що домашні курячі яйця можна зберігати без холодильника до 2 тижнів, магазинні - не більше 1 тижня.

Для того, щоб перевірити, чи не закінчився термін придатності яєць - опустіть їх в місткість з водою:

  • яйце горизонтально опустилося на дно - значить свіже;
  • вертикально - термін придатності яйця закінчується;
  • спливло - протухло, краще викинути, воно небезпечне для здоров'я.

Раніше ми повідомляли, чи можна їсти яйця з кров'ю та що робити в цьому випадку.

Також ми писали, як зварити яйця, щоб вони легко чистилися.

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продуктияйцянутриціолог