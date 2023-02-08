Эту ошибку совершают все: вот что нужно делать с яйцами перед приготовлением

Как правильно мыть

По словам эксперта, большинство инфекций погибают через несколько минут кипения в кипятке. Однако когда вы берете яйцо, то все возбудители остаются на руках и дальше вы их распространяете по всей кухне. После этого они точно попадают в ваш организм.

Нельзя использовать яйца с трещинами на скорлупе и не мыть их. Возбудители могут попасть внутрь яйца, поэтому такие яйца не пригодны к употреблению, поскольку могут быть вредными для вашего здоровья.

Для того чтобы продезинфицировать яйца нужна сода. Необходимо развести 1 ст. л соды на 1-3 литра воды и замочить яйца на 5-10 мин. После чего дать высохнуть или протереть насухо.

Сколько можно хранить помытые яйца

Важно, что вымытые яйца могут храниться не более 5 дней.

"Поэтому если у вас больше яиц, чем вы потребляете за 5 дней - мойте частями (немытые яйца храните в другой упаковке отдельно от чистых)", - советует нутрициолог.

Еще один вариант дезинфекции - мыть непосредственно перед приготовлением с помощью экологичного средства для мытья посуды или мыла. Надо намылить каждое яйцо и сразу промыть водой.

Для этого не подходят агрессивные средства, потому что они плохо смываются. Подойдет только органическая продукция без токсинов в составе.

Добавим, что домашние куриные яйца можно хранить без холодильника до 2 недель, магазинные - не более 1 недели.

Для того, чтобы проверить, не истек ли срок годности яиц - опустите их в емкость с водой: