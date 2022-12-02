Як зварити яйця, щоб вони легко чистилися: перевірені способи

Майже всі люди стикалися з ситуацією, коли зварені яйця зовсім не чистилися від шкаралупи. І така ситуація сильно засмучує, особливо коли стандартних правил дотримано.

Які поради допоможуть вам зварити яйця та легко очистити їх від шкаралупи – читайте нижче.

Чому яйця погано чистяться

Іноді яйця навіть з однієї партії чистяться по-різному. Білок прилипає до шкаралупи, і яйця втрачають свою форму та привабливий вигляд. І ви зробили все за правилами – відварили, поставили у холодну воду, дали охолонути.

Причини:

Яйця надто свіжі. У тупій частині яйця між внутрішньою та зовнішньою оболонкою під шкаралупою розміщується повітряна камера. У яєць, які полежали 1-2 тижні, білок підсихає і камера розширюється. При варінні в повітряному мішку утворюється багато пари, яка допомагає відокремити білок від шкаралупи.

Холодна вода. При варінні ви опускаєте яйця в холодну воду. Сире яйце складається з вапняної світлонепроникної шкаралупи, білка та жовтка. Шкаралупа виконує захисну функцію для білка та жовтка, хоча пронизана дрібними порами. При термообробці через пори всередину потрапляє гаряча пара. Якщо вода холодна, то нагрівання йде повільно, і при цьому білок поступово згортається і прилипає до шкаралупи.

Ви чистите гарячі яйця. Яйця повинні повністю охолонути, інакше гарячий білок прилипатиме до шкаралупи.

Ви починаєте чистити з гострого кінця. Повітряна камера знаходиться в тупому кінці і якщо починати з гострої, вона зніматиметься зі шматочками білка.

Зберігаєте яйця за низьких температур. Холод погано впливає на процес денатурації білка і якщо яйця перемерзли, то шкаралупа буде відділятися складно за будь-якого способу приготування.

Як перевірити "вік" яйця

Від свіжості яйця залежить час приготування, тому варто заздалегідь дізнатися про його "вік". Покладіть яйце в холодну підсолену воду. Якщо воно втопиться і ляже на бік – це зовсім свіже яйце, якщо йому понад три тижні – спливе на поверхню.

Скільки варити яйця та як

Час вказується від моменту закипання води:

У мішечок – 3 хвилини

Некруто - 6 хвилин

На круто - 15 хвилин

1. Для отримання смачних яєць круто, потрібно занурити яйця в ледь теплу воду, дати закипіти та відставити на кілька хвилин. Потім дати знову закипіти й варити 10 хвилин. А потім одразу ж перекласти в інший посуд та залити холодною водою.

2. Свіжі яйця варто варити на 2-3 хвилини довше, ніж ті, що полежали близько тижня.

3. Щоб яйця добре чистилися, при варінні можна додати 1/2 ч. ложки харчової соди або 1 ложку солі.

4. Перед варінням сирі яйця можна струсити злегка або покрутити на поверхні столу, щоб вміст усередині рівномірно розподілився і повітряна камера збільшилася.

5. Вода має покривати яйця на 1 см, а класти їх потрібно у воду кімнатної температури або ледве теплу. У гарячу не можна – шкаралупа може тріснути.

6. Яйця з тонкою шкаралупою можна варити на пару - покладіть їх у сито і зверху накрийте кришкою. Яйця не повинні битися один об одного - обробка пором буде рівномірною.

7. Щоб яйця легше чистилися, надколіть шкаралупу перед зануренням у холодну воду - холод проникне під оболонку, і шкаралупа легше зніматиметься.

8. У холодній воді яйця повинні бути 10-15 хвилин. Воду можна 2-3 рази змінити, поки вони повністю охолонуть. Також яйця можна помістити на кілька годин у холодильник.

Як чистити яйця

Похитайте яйце, що охололо, перед чищенням по дощечці або столу, злегка притискаючи рукою зверху. Шкаралупа почне тріскати, і оболонка відокремиться від білка. Яйце очищатиметься швидко та без пошкоджень.

Чистити яйця можна і під проточною водою – так вони чиститимуться набагато краще.