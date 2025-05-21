Цю модель iPhone більше не вважатимуть найкращою в лінійці Apple

Pro Max - поки що найкращий iPhone

Якщо сьогодні ви хочете купити "найкращий" iPhone, вибір досить простий. Це буде або iPhone 16 Pro, або Pro Max - залежно від уподобань за розміром.

Історично саме Pro Max часто вважався найвидатнішим і найкращим. Apple нерідко наділяє моделі Pro Max ексклюзивними функціями, які відсутні в меншому Pro. Крім того, Pro Max має найпотужнішу батарею серед усіх iPhone. Люди також люблять великі екрани, і тут Pro Max знову у виграші.

Однак уже цієї осені зміни в лінійці iPhone внесуть плутанину в поняття "найкращий".

Попереду великі зміни для iPhone

Скоро "нудна епоха" iPhone підійде до кінця.

Після довгого періоду, коли флагманські iPhone мали вигляд і працювали майже однаково з року в рік, Apple готує по-справжньому цікаві новинки. Восени очікується вихід iPhone 17 Air, який вже зараз виглядає як потенційний хіт. Його ультратонкий дизайн може викликати відчуття пристрою з майбутнього, нагадуючи iPhone X.

Наступного року Apple випустить свій перший складаний iPhone. "iPhone Fold" збереже ультратонкий дизайн Air, але отримає новий внутрішній екран розміром 7,8 дюйма і зовнішній дисплей на 5,5 дюйма.

З чуток, Apple вдалося створити складаний екран без складки, проте вся ця технологія коштуватиме щонайменше 2 000 доларів.

Також можливо, що для лінійки наступного iPhone Apple представить "сміливу нову Pro-модель", у якій буде більше скла. За словами Марка Гурмана, це може бути спеціальна модель до 20-річчя iPhone.

Ці новинки кардинально змінять статус-кво iPhone і сильно ускладнять Pro Max задачу утримувати звання найкращого iPhone.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

iPhone Pro Max проти Air і Fold

Порівнюючи Pro Max з новими моделями, стає зрозуміло, що поняття "найкращий" стане дуже суб'єктивним.

На папері iPhone 17 Pro Max перевершуватиме 17 Air за низкою характеристик. Але якщо одна модель здаватиметься пристроєм майбутнього, а інша стане ще товщою, вибір "найкращого" повністю залежатиме від особистих уподобань.

Наступного року це стане ще більш очевидним: у iPhone Fold екран буде більшим, ніж у Pro Max, і при цьому він, ймовірно, збереже всі функції, як у Air.

Можливо, спеціальна 20-річна модель стане новим Pro Max. Або Apple зовсім відмовиться від бренду Pro Max - поки що це невідомо.

Але одне ясно точно: беззастережне правління Pro Max як "найкращого" iPhone, здається, добігає кінця.

Товщина iPhone 17 Air і iPhone 16 Pro (фото: AppleTrack)