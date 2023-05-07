Цю кімнатну рослину визнали найвитривалішою: розкішний вазон виживає за будь-яких умов

Деякі кімнатні рослини настільки непримхливі і витривалі, що здатні виживати за будь-яких умов.

Про одну з таких дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Мова йде про красуню сансев'єрію

Ця кімнатна рослина, яку ще називають "щучий хвіст" заслужила репутацію "незнищенної". Рослина добре росте та непримхлива до догляду.

Вона добре росте на сонці й у тіні, переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив.

Цікаво, що рослина може рости взагалі без природного світла, і при цьому добре себе почуватиме.

Сансев'єрія - гарна і невибаглива (фото: rastenievod.com)

Сансев'єрія - корисна для вашої оселі

Фахівці кажуть, що з сансев'єрією у спальні ви чудово спатимете. Вона виділяє фітонциди та дезінфікує повітря.

Це одна з найкращих кімнатних рослин для поглинання токсинів, що потрапляють у повітря, включаючи формальдегід, оксид азоту, бензол, ксилол та трихлоретилен.

А ще сансев'єрія - одна з небагатьох кімнатних рослин, які продовжують перетворювати вуглекислий газ на кисень навіть у нічний час.

Види сансев'єрії (фото: t.me/Квіти та рослини)

Рослині потрібен мінімальний догляд