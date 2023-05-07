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Это комнатное растение признали самым выносливым: роскошный вазон выживает в любых условиях

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Воскресенье 07 мая 2023 16:36
Это комнатное растение признали самым выносливым: роскошный вазон выживает в любых условиях Какое комнатное растение очень выносливое (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые комнатные растения настолько неприхотливы и выносливы, что способны выживать в любых условиях.

Об одном из таких узнайте в материале Styler ниже.

Речь идет о красавице сансевьерии

Это комнатное растение, которое еще называют "щучий хвост", заслужило репутацию "неуничтожимого". Растение хорошо растет и неприхотливо в уходе.

Она хорошо растет на солнце и в тени, переносит сухой воздух, сквозняки, редкий полив.

Интересно, что растение может расти вообще без природного света, и при этом хорошо себя будет чувствовать.

Это комнатное растение признали самым выносливым: роскошный вазон выживает в любых условиях

Сансевьерия - красивая и неприхотливая (фото: rastenievod.com)

Сансевьерия - полезна для вашего дома

Специалисты говорят, что с сансевьерией в спальне вы будете прекрасно спать. Она выделяет фитонциды и дезинфицирует воздух.

Это одно из лучших комнатных растений для поглощения попадающих в воздух токсинов, включая формальдегид, оксид азота, бензол, ксилол и трихлорэтилен.

А еще сансевьерия - одно из немногих комнатных растений, продолжающих превращать углекислый газ в кислород даже в ночное время.

Это комнатное растение признали самым выносливым: роскошный вазон выживает в любых условиях

Виды сансевьерии (фото: t.me/Цветы и растения)

Растению требуется минимальный уход

  • Освещенность. Хорошо растет в немного затененном месте либо при ярком, но рассеянном свете, либо при искусственном свете.
  • Температурный режим. Цветок хорошо растет при обычной комнатной температуре.
  • Полив. Увлажняют субстрат систематически и умеренно. В холодное время года - полив редкий.
  • Влажность воздуха. Нормально растет при том уровне влажности, который характерен для жилых комнат.
  • Удобрение. Подкармливают цветок только во время активного роста 1 раз в 30 дней, для этого используют удобрения для декоративно-лиственных растений или кактусов.
  • Пересадка. Пересаживают растение только при необходимости, когда его корневой системе становится тесно в горшке.
  • Размножение. Листовыми черенками и делением корневища.

Раньше мы писали, какой способ полива вредит комнатным растениям.

Также читайте, о пяти самых неприхотливых комнатных растениях.

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