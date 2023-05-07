Это комнатное растение признали самым выносливым: роскошный вазон выживает в любых условиях

Некоторые комнатные растения настолько неприхотливы и выносливы, что способны выживать в любых условиях.

Об одном из таких узнайте в материале Styler ниже.

Речь идет о красавице сансевьерии

Это комнатное растение, которое еще называют "щучий хвост", заслужило репутацию "неуничтожимого". Растение хорошо растет и неприхотливо в уходе.

Она хорошо растет на солнце и в тени, переносит сухой воздух, сквозняки, редкий полив.

Интересно, что растение может расти вообще без природного света, и при этом хорошо себя будет чувствовать.

Сансевьерия - красивая и неприхотливая (фото: rastenievod.com)

Сансевьерия - полезна для вашего дома

Специалисты говорят, что с сансевьерией в спальне вы будете прекрасно спать. Она выделяет фитонциды и дезинфицирует воздух.

Это одно из лучших комнатных растений для поглощения попадающих в воздух токсинов, включая формальдегид, оксид азота, бензол, ксилол и трихлорэтилен.

А еще сансевьерия - одно из немногих комнатных растений, продолжающих превращать углекислый газ в кислород даже в ночное время.

Виды сансевьерии (фото: t.me/Цветы и растения)

Растению требуется минимальный уход