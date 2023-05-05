Цей спосіб поливу шкодить кімнатним рослинам: ви теж так робите

Кімнатні рослини здебільшого прості в догляді, але варто знати про ряд тонкощів, без яких вазони можуть рости погано, а ви й не здогадуватиметесь, чому. Один з секретів полягає в правильному поливі, а саме - в "правильній" воді.

Як не можна чинити із "зеленими друзями" - в матеріалі Styler далі.

Бутильована вода (з кулера)

Багато хто впевнений, що рідина з кулера корисна для квітів, адже вона очищена від шкідливих домішок. Але насправді це не так.

Ця вода в процесі очищення проходить процедуру знесолення. Під час нього ряд хімічних реакцій позбавляють рідину корисних речовин, які необхідні рослинам.

При регулярному поливі такою водою квіти недоотримують масу мінералів, тому втрачають привабливий вигляд, і можуть навіть загинути.

Кип'ячена вода

Таку воду, дбаючи про благо кімнатних рослин, також використовує багато хто. Вона має менш тяжкі наслідки, ніж бутильована, але поливати нею все ж не варто.

Позаяк рослині все одно не вистачатиме частини мінералів. Справа в тому, що в кип'яченій воді поживні речовини випадають в осад і залишаються на дні чайника - а рослинам вони дуже необхідні.

Сира вода

Така вода є найкращим варіантом для поливу. У сирій воді містяться всі корисні речовини. Вони добре засвоюються корінням рослин, і підходять всім кімнатним квітам.

Єдине, що треба зробити, коли ви набрали воду з-під крану, - відстояти її у відкритій посудині протягом не менше доби. Тоді хлор випарується і поливати вазони стане цілком безпечно.