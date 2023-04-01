Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви
В умовах квартир часто буває сухе повітря, яке не надто сильно люблять кімнатні квіти. Але деякі з них добре переноситимуть такі умови і будуть радувати вас пишним ростом.
Які це вазони, пише Telegram Дача. Сад і город.
Еоніум
Це щільний, увігнутий або плоский сукулент з щільно стислим листям. Листові розетки розташовані на кінцях його гілок.
Домашній еоніум відрізняється невибагливістю до догляду та умов вирощування. Любить світло, помірний полив, невибагливий до вологості і не потребує обприскування.
Церопегія
Це незвичайна, витривала соковита рослина, що плете, дає красиве, строкате, серцеподібне листя на жорстких, дротяних стеблах.
Любить багато світла, помірний полив. Вологість повітря може бути будь-якою. При хорошому догляді буде квітнути майже цілий рік.
Гастерія
Це сукулент з міцною розеткою, в чомусь схожий на алое.
Любить яскраве розсіяне світло, помірний полив. І головне - гастерія зовсім не вибаглива до вологості.
Пеперомія
Це - невелика, м'ясиста, тропічна рослина сімейства перцевих.
Любить багато яскравого розсіяного світла, щедрий полив (у період вегетації). Дуже добре переносить умови квартир з низькою вологістю.
Сансев’єрія
Ця рослина заслужила репутацію "незнищенної".
Вона добре росте на сонці й у тіні, переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив, може навіть рости в умовах штучного освітлення.
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