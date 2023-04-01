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Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

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Субота 01 квітня 2023 19:59
Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви Які кімнатні рослини добре ростуть у квартирах (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В умовах квартир часто буває сухе повітря, яке не надто сильно люблять кімнатні квіти. Але деякі з них добре переноситимуть такі умови і будуть радувати вас пишним ростом.

Які це вазони, пише Telegram Дача. Сад і город.

Еоніум

Це щільний, увігнутий або плоский сукулент з щільно стислим листям. Листові розетки розташовані на кінцях його гілок.

Домашній еоніум відрізняється невибагливістю до догляду та умов вирощування. Любить світло, помірний полив, невибагливий до вологості і не потребує обприскування.

Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

Церопегія

Це незвичайна, витривала соковита рослина, що плете, дає красиве, строкате, серцеподібне листя на жорстких, дротяних стеблах.

Любить багато світла, помірний полив. Вологість повітря може бути будь-якою. При хорошому догляді буде квітнути майже цілий рік.

Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

Гастерія

Це сукулент з міцною розеткою, в чомусь схожий на алое.

Любить яскраве розсіяне світло, помірний полив. І головне - гастерія зовсім не вибаглива до вологості.

Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

Пеперомія

Це - невелика, м'ясиста, тропічна рослина сімейства перцевих.

Любить багато яскравого розсіяного світла, щедрий полив (у період вегетації). Дуже добре переносить умови квартир з низькою вологістю.

Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

Сансев’єрія

Ця рослина заслужила репутацію "незнищенної".

Вона добре росте на сонці й у тіні, переносить сухе повітря, протяги, рідкий полив, може навіть рости в умовах штучного освітлення.

Топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири. Запам'ятайте ці назви

Раніше ми писали, як за корінням орхідеї визначити, що рослині необхідна допомога.

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