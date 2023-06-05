Про цю чудернацьку собаку кажуть, що вона плід любові вовка і вівці (фото)

Собака цієї породи виглядає настільки чудернацько, що з'явилася легенда, ніби він - результат палкої любові між вівцею і вовком. І все - через неймовірно довгу шерсть, яка дредами звисає долі. Що вже говорити про видовище, коли пес чимдуж біжить до вас.

Що відомо про цю унікальну породу - в матеріалі Styler далі.

Кудлате диво на ім'я комондор

Комондор, або угорська вівчарка - це порода вівчарок. В Угорщині собаки вважаються національним надбанням.

Колись їх використовували, як помічників у випасанні овець, адже вони завдяки кудлатій шерсті чудово маскувалися під стадо. І зараз комондорів використовують як сторожових собак, вони чудово пристосовуються до життя в міських умовах і дуже звикають до своїх господарів.

Комондор (фото: Yourpurebredpuppy. com)

Точних відомостей про походження породи немає. Але превалює думка, що спочатку комондори мешкали в районі Чорного моря разом із племенами мадяр, які використовували їх для охорони отар овець. Понад 1000 років тому їх звідти витіснив Хазарський каганат на територію сучасної Угорщини.

Що ж до походження породи, то вчені вважають, що комондор - результат схрещування кількох древніх порід вівчарок і вовків. А угорці мають незвичну легенду, яка говорить, що комондор з'явився внаслідок "шлюбу" вовка і вівці.

Коли комондор біжить - це неймовірно (фото: instagram.compackofblairs)

Цікаві факти про угорську вівчарку

Комондори мають дуже легкі кістки, тому ці вівчарки набагато легші за інших собак свого розміру. Вони важать 50-60 кг, на відміну від сенбернара чи англійського мастифа, вага яких може досягати 100 кг і більше.

Попри густющу шерсть, що звисає на очі, комондор чудово бачить.

За однією з версій, назва породи походить від італійського "cane commodore", що перекладається як "король собак".

Комондори мають дуже гарну пам'ять. Навіть один раз контактуючи з людиною, він здатний упізнати її через кілька років.

У щенячому та молодому віці (десь до двох років) у комондора шерсть ще не заплетена у шнури. Спочатку вона м'яка і хвиляста, в міру дорослішання стає кучерявою, і тільки потім вже формуються шнури. У цьому віці його шерсть важить понад сім кілограмів і складається з приблизно 2000 шнурів.

Молоді комондори ще не мають дредів (фото: mykomondors.com)

Опис породи, стандарти і зовнішній вигляд

Сучасні стандарти породи прийняті в 1924 році. Згідно з останніми змінами, які були внесені в 1989 році, представник породи повинен відповідати таким вимогам:

Пес при висоті холки 70-80 см повинен важити 50-60 кг, самка зростом 65-70 см - 40-50 кг.

Хвіст угорського комондора - з вигином на кінці, слабо помітний через густу вовну. Майже завжди опущений, в збудженому стані приймає пряме положення. Коротка довжина хвоста вважається вадою.

Має виключно білий колір волосяного покриву

Шерсть густа і жорстка, від 10 до 27 см на різних частинах тіла. На третьому році життя шерсть собаки загортається в джгути, набуваючи вигляду дредів.

Комондори мають виключно білий колір (фото: instagram.comkomondoranita)

Пес має високий рівень інтелекту, завдяки якому угорська вівчарка добре піддається дресируванню.

Комондор не підходить для утримання у вольєрі, так як дуже активна. Краща роль для пса - охорона квартири або приватної території.

Після Другої світової війни комондори були на межі зникнення і США допомогли Угорщині відновити породу. Там навіть з'явився свій - американський варіант комондору.

Тривалість життя комондора 10-12 років.

Угорські вівчарки дуже активні (instagram.com)

Чи бувають чорні комондори

Справжній комондор може бути лише білого кольору, однак у минулому все одно робилися спроби розводити "кольорових" собак. Наприклад, "батько комондора", який і популяризував породу, Йожеф Буковський разом із білими розводив і комондорів іншого кольору, переважно - чорних.

Чорні комондори бувають, але вони не належать до жодної породи і є метисами. Тому не варто плутати їх з бергамськими вівчарками: у них різний тип вовняного покриву (у бергамських вівчарок не шнури, а плоскі ковтуни округлої форми), різна висота в загривку та різне походження.

Якщо ви вирішили завести такого пса, пам'ятайте, що комондору необхідний спеціальний догляд за шерстю. Вона не розчісуєттся, але, по мірі зростання, пасма, що сформувалися, необхідно розділяти, щоб вони не спліталися разом.

У весняний та осінній періоди собака линяє. А коли у комондора сформуються шнури (після двох років), то линька взагалі не страшна: шерстинка випадає з цибулини, але вона добре зафіксована в шнурі і залишається з собакою на все життя.