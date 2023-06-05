Об этой причудливой собаке говорят, что она плод любви волка и овцы (фото)

Собака этой породы выглядит настолько причудливо, что появилась легенда, будто она - результат пылкой любви между овцой и волком. И все - из-за невероятно длинной шерсти, которая дредами свисает вниз. Что уж говорить о зрелище, когда пес бежит к вам навстречу.

Что известно об этой уникальной породе - в материале Styler далее.

Лохматое чудо по имени комондор

Комондор, или венгерская овчарка - это порода овчарок. В Венгрии собаки считаются национальным достоянием.

Когда-то их использовали как помощников в выпасании овец, ведь они благодаря лохматой шерсти прекрасно маскировались под стадо. И сейчас комондоры используются как сторожевые собаки, они прекрасно приспосабливаются к жизни в городских условиях и очень привыкают к своим хозяевам.

Комондор (фото: Yourpurebredpuppy. com)

Точных сведений о происхождении породы нет. Но превалирует мнение, что сначала комондоры жили в районе Черного моря вместе с племенами мадьяр, которые использовали их для охраны овец. Более 1000 лет назад оттуда их вытеснил Хазарский каганат на территорию современной Венгрии.

Что же касается происхождения породы, то ученые считают, что комондор - результат скрещивания нескольких древних пород овчарок и волков. А у венгров есть необычная легенда, которая говорит, что комондор появился в результате "брака" волка и овцы.

Когда комондор бежит - это невероятно (фото: instagram.compackofblairs)

Интересные факты о венгерской овчарке

Комондоры имеют очень легкие кости, поэтому эти овчарки гораздо легче других собак своего размера. Они весят 50-60 кг, в отличие от сенбернара или английского мастифа, вес которых может достигать 100 кг и более.

Несмотря на свисающую на глаза густую шерсть, комондор прекрасно видит.

По одной из версий, название породы происходит от итальянского "cane commodore", переводимого как "король собак".

Комондоры имеют очень хорошую память. Даже однажды контактируя с человеком, он способен узнать его спустя несколько лет.

У щенка и молодого пса (где-то до двух лет) шерсть еще не заплетена в шнуры. Сначала она мягкая и волнистая, по мере взросления становится вьющейся, и только потом уже формируются шнуры. В этом возрасте его шерсть весит более семи килограммов и состоит из примерно 2000 шнуров.

У молодых комондоров еще нет дредов (фото: mykomondors.com)

Описание породы, стандарты и внешний вид

Современные стандарты породы приняты в 1924 году. Согласно последним изменениям, внесенным в 1989 году, представитель породы должен отвечать следующим требованиям:

Пес при высоте холки 70-80 см должен весить 50-60 кг, самка ростом 65-70 см - 40-50 кг.

Хвост венгерского комондора - с изгибом на конце, слабо заметен из-за густой шерсти. Почти всегда опущен, в возбужденном состоянии принимает прямое положение. Короткая длина хвоста считается изъяном.

Обладает исключительно белым цветом волосяного покрова.

Шерсть густая и жесткая, от 10 до 27 см на разных частях тела. На третьем году жизни шерсть собаки заворачивается в жгуты, приобретая вид дредов.

Комондоры имеют исключительно белый цвет (фото: instagram.comkomondoranita)

Пес имеет высокий уровень интеллекта, благодаря которому венгерская овчарка хорошо поддается дрессировке.

Комондор не подходит для содержания в вольере, потому что очень активна. Лучшая роль для пса - охрана квартиры или частной территории.

После Второй мировой войны комондоры были на грани исчезновения и США помогли Венгрии восстановить породу. Там даже появился свой - американский вариант комондора.

Продолжительность жизни комондора 10-12 лет.

Венгерские овчарки очень активны (instagram.com)

Бывают ли черные комондоры

Настоящий комондор может быть только белого цвета, однако в прошлом все равно предпринимались попытки разводить "цветных" собак. Например, "отец комондора", который и популяризировал породу, Йожеф Буковский вместе с белыми разводил и комондоров другого цвета, преимущественно черных.

Черные комондоры бывают, но они не относятся ни к одной породе и являются метисами. Поэтому не стоит путать их с бергамскими овчарками: у них разный тип шерстяного покрова (у бергамских овчарок не шнуры, а плоские колтуны округлой формы), разная высота в холке и разное происхождение.

Если вы решили завести такого пса, помните, что комондору необходим специальный уход за шерстью. Она не расчесывается, но, по мере роста, сформировавшиеся пряди необходимо разделять, чтобы они не сплетались вместе.

В весенний и осенний периоды собака линяет. А когда у комондора сформируются шнуры (после двух лет), то линька вообще не страшна: шерстинка выпадает из луковицы, но она хорошо зафиксирована в шнуре и остается с собакой на всю жизнь.