Ця звичка у кота під час їжі може бути небезпечною: ветеринар пояснила, коли варто хвилюватися

Що таке "їжа з любов'ю" і чому це важливо

Австралійська ветеринарка з 30-річним досвідом доктор Катріна Воррен пояснює: коли кіт не хоче їсти на самоті, це називається "їжа з любов'ю" (або "affection eating").

Такі коти зазвичай почуваються спокійніше та їдять активніше, коли поряд є господар. І хоча це може здаватися милим жестом, іноді така поведінка є наслідком глибокої тривоги.

"Чи знали ви, що є коти, які люблять, коли їхні господарі поруч, коли вони їдять, і при цьому вони з'їдають набагато більше у такій ситуації? У цього є назва, і це "їжа любові". Але на жаль, такий симптом вказує, що у тварини є стрес", - каже ветеринарка.

У яких випадках варто насторожитися

За словами експертки, "їжа з любов'ю" часто виникає після стресу: переїзду, появи нової тварини або навіть дитини. Також це характерно для котів, яких вигодовували вручну або занадто рано відлучили від матері.

Особливу увагу слід звернути, якщо тварина взагалі відмовляється їсти без вас або її поведінка раптово змінилася.

"Якщо кішка їсть тільки тоді, коли ви поруч, і раптово почала так поводитися, це привід для візиту до ветеринара. Потрібно виключити основні медичні проблеми", - зазначає доктор Воррен.

Що з цим робити: поради ветеринара

Щоб зменшити стрес у кота, ветеринарка рекомендує створити для нього безпечний простір: окрема тиха кімната, драбинки, когтеточка, затишне місце для відпочинку - місце, куди кіт може піти у будь-який час доби, щоб відпочити або розслабитися. Це дозволяє тварині почуватися впевненою навіть без постійної присутності господаря.

Також важливо уважно спостерігати за іншими змінами в поведінці та, за потреби, звернутися до спеціаліста. Якщо кіт перестає їсти, коли ви йдете з дому, це вже не "звичка", а потенційна загроза здоров'ю.

Інстинкт або залежність: що кажуть дослідники

Спеціалісти порталу Cats.com пояснює: така поведінка частково закладена в природі котів. Їхні предки, хоч і полювали поодинці, часто їли групами - так було безпечніше. Сьогодні коти можуть сприймати господаря як "частину зграї" й почуватися вразливими, коли їдять без нагляду.

"Коти часто мають міцний зв'язок з людиною, яка їх доглядає, і люблять ділитися з нею ключовим досвідом, наприклад, під час їжі", - кажуть експерти.