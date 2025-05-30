Эта привычка у кота во время еды может быть опасной: ветеринар объяснила, когда стоит волноваться

Что такое "еда с любовью" и почему это важно

Австралийский ветеринар с 30-летним опытом доктор Катрина Уоррен объясняет: когда кот не хочет есть в одиночестве, это называется "еда с любовью" (или "affection eating").

Такие коты обычно чувствуют себя спокойнее и едят активнее, когда рядом есть хозяин. И хотя это может казаться милым жестом, иногда такое поведение является следствием глубокой тревоги.

"Знали ли вы, что есть кошки, которые любят, когда их хозяева рядом, когда они едят, и при этом они съедают гораздо больше в такой ситуации? У этого есть название, и это "еда любви". Но к сожалению, такой симптом указывает, что у животного есть стресс", - говорит ветеринар.

В каких случаях стоит насторожиться

По словам эксперта, "еда с любовью" часто возникает после стресса: переезда, появления нового животного или даже ребенка. Также это характерно для котов, которых выкармливали вручную или слишком рано отлучили от матери.

Особое внимание следует обратить, если животное вообще отказывается есть без вас или его поведение внезапно изменилось.

"Если кошка ест только тогда, когда вы рядом, и внезапно начала так себя вести, это повод для визита к ветеринару. Нужно исключить основные медицинские проблемы", - отмечает доктор Уоррен.

Что с этим делать: советы ветеринара

Чтобы уменьшить стресс у кота, ветеринар рекомендует создать для него безопасное пространство: отдельная тихая комната, лесенки, когтеточка, уютное место для отдыха - место, куда кот может пойти в любое время суток, чтобы отдохнуть или расслабиться. Это позволяет животному чувствовать себя уверенным даже без постоянного присутствия хозяина.

Также важно внимательно наблюдать за другими изменениями в поведении и, при необходимости, обратиться к специалисту. Если кот перестает есть, когда вы уходите из дома, это уже не "привычка", а потенциальная угроза здоровью.

Инстинкт или зависимость: что говорят исследователи

Специалисты портала Cats.com объясняет: такое поведение частично заложено в природе кошек. Их предки, хоть и охотились в одиночку, часто ели группами - так было безопаснее. Сегодня коты могут воспринимать хозяина как "часть стаи" и чувствовать себя уязвимыми, когда едят без присмотра.

"Коты часто имеют прочную связь с человеком, который за ними ухаживает, и любят делиться с ним ключевым опытом, например, во время еды", - говорят эксперты.