Ця звичка в душі зробить вас щасливішими: зробити може кожен

Чи знаєте ви, що міна однієї звички, коли ви приймаєте душ, може повністю змінити ваш настрій та позбавити від стресу?

Про що саме йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Яка звичка знизить рівень кортизолу

Усі насміхаються з людей, які співають у душі, а дарма. Можливо, це все ж таки корисно для здоров'я. Це правда - спів у душі може бути неочікуваним рішенням для вашого стресу.

Психолог Нілу Есмаїлпур пояснила, що це дозволяє "співіснувати безпеці, креативності та зняттю стресу". У поєднанні з тим, що ви на самоті та чистою водою це забезпечує повноцінне сенсорне розслаблення, яке може перезавантажити ваші нерви.

"Коли ми співаємо, особливо якщо робимо глибші вдихи та беремо довгі ноти, це імітує діафрагмальне дихання, яке використовується в медитації чи йозі, що знижує рівень кортизолу та зменшує стрес", - доповнила фахівець.

Спів загалом активує блукаючий нерв, який має прямий зв'язок з парасимпатичною нервовою системою, що впливає на настрій і стрес.

В інших частинах тіла це також запускає вивільнення ендорфінів та дофаміну, гормонів гарного самопочуття, що посилює цей початковий ефект. Хоча технічно ви можете співати будь-де для зняття стресу, саме ванна кімната має деякі додаткові переваги.

За словами психолога, акустика також відіграє певну роль, оскільки тверді поверхні в більшості ванних кімнат створюють природну реверберацію, яка підсилює наш голос, що може бути приємним невеликим стимулом для самовираження.

"Спів у душі сам по собі може бути щоденним легким засобом для покращення настрою", - резюмувала експертка.