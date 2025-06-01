5 вітамінів, які виснажують та крадуть енергію: перевірте, чи приймаєте ви їх

Добавки зазвичай асоціюються з бадьорістю та зміцненням здоров’я, але деякі з них можуть мати протилежний ефект. Певні мікроелементи здатні знижувати рівень енергії та викликати втому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Ашваганда

Ашваганда, також відома як індійський женьшень або вітанія снотворна - це лікарська рослина, яка широко використовується в аюрведичній медицині для зміцнення здоров’я, підвищення витривалості та адаптації до стресу.

Допомагає організму краще справлятися зі стресом, знижує рівень кортизолу та покращує загальне самопочуття.

Якщо ви приймаєте ашваганду вранці та дивуєтеся, чому весь день вам хочеться спати, то причиною може бути час прийому добавки.

Нутриціолог Джессіка Кордінг розповіла, що ашваганда в основному використовується як адаптоген, щоб допомогти організму впоратися зі стресом, і вона відома своїм заспокійливим ефектом.

Тому прийом її вдень може викликати сонливість. Краще приймати ввечері, щоб сприяти розслабленню перед сном.

Ромашка

Ромашка багата на біоактивні компоненти, які називаються флавоноїдами та терпеноїдами, що можуть сприяти кращому сну. Регулярне вживання може призвести до ледь помітної денної сонливості та зниження когнітивної пильності.

Для людей, які прагнуть відчувати себе більш енергійними, ромашка працює проти цієї мети, сприяючи біохімічному розслабленню, а не стимуляції.

Екстракт зеленого чаю

На відміну від ашваганди та ромашки, екстракт зеленого чаю може дати вам саме той заряд бадьорості, якого ви шукали. Проблема в тому, що його побічні ефекти можуть бути проблематичними та потенційно небезпечними.

Порівняно з вживанням зеленого чаю, який містить цілий ряд антиоксидантів та інших захисних сполук, добавки з екстрактом зеленого чаю, як правило, дуже концентровані. Це може призвести до побічних ефектів, таких як нервозність, проблеми з кишечником та порушення сну.

Більше того, дослідження показали, що високі дози екстракту зеленого чаю можуть спричинити пошкодження печінки.

Корінь валеріани

Багато людей приймають корінь валеріани, щоб полегшити стрес, тривогу та депресію або швидше заснути. Він містить активні сполуки, які збільшують доступність ГАМК у мозку, також відомої як гамма-аміномасляна кислота - нейромедіатор.

Це сприяє розслабленню та сонливості - протилежному тому, чого хотіла б людина, яка шукає більше енергії.

Крім того, багато людей відчувають "ефект похмілля" від валеріани, а саме млявість. Регулярне вживання може навіть посилити денну втому з часом, що робить його поганим вибором для тих, хто прагне відчувати себе більш енергійним та бадьорим.

Вітамін B6

Прийом високих доз вітаміну B6 для отримання енергії може насправді мати зворотний ефект. Хоча вітамін B6 відіграє важливу роль в енергетичному обміні, але надлишок може фактично посилити втому.

Як і багато вітамінних добавок, занадто багато B6 може бути токсичним. Для оптимального здоров’я та енергії більшості дорослих потрібно лише близько 1,7 міліграма вітаміну B6 на день.