Эта привычка в душе сделает вас счастливее: сделать может каждый

Знаете ли вы, что смена одной привычки, когда вы принимаете душ, может полностью изменить ваше настроение и избавить от стресса?

О чем именно идет речь, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какая привычка снизит уровень кортизола

Все насмехаются над людьми, которые поют в душе, а зря. Возможно, это все же полезно для здоровья. Это правда - пение в душе может быть неожиданным решением для вашего стресса.

Психолог Нилу Эсмаилпур объяснила, что это позволяет "сосуществовать безопасности, креативности и снятию стресса". В сочетании с тем, что вы в одиночестве и чистой водой это обеспечивает полноценное сенсорное расслабление, которое может перезагрузить ваши нервы.

"Когда мы поем, особенно если делаем глубокие вдохи и берем длинные ноты, это имитирует диафрагмальное дыхание, которое используется в медитации или йоге, что снижает уровень кортизола и уменьшает стресс", - дополнила специалист.

Пение в целом активирует блуждающий нерв, который имеет прямую связь с парасимпатической нервной системой, влияющей на настроение и стресс.

В других частях тела это также запускает высвобождение эндорфинов и дофамина, гормонов хорошего самочувствия, что усиливает этот начальный эффект. Хотя технически вы можете петь где угодно для снятия стресса, именно ванная комната имеет некоторые дополнительные преимущества.

По словам психолога, акустика также играет определенную роль, поскольку твердые поверхности в большинстве ванных комнат создают естественную реверберацию, которая усиливает наш голос, что может быть приятным небольшим стимулом для самовыражения.

"Пение в душе само по себе может быть ежедневным легким средством для улучшения настроения", - резюмировала эксперт.