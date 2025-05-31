Як припинити тривожитися через все навколо і жити спокійніше: 7 методів, що перевірені наукою

Тривожність відчуває кожен, але це не означає, що з нею треба жити постійно. Є методи, які справді працюють, і їхня ефективність підтверджена дослідженнями. І вам не знадобляться пігулки.

Які 7 методів допоможуть заспокоїти тривожність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mixnews.

Усвідомте свою тривогу

Більшість з нас думає, що тривожність провокують зовнішні обставини - конфлікти, тиснява у транспорті, незручні соціальні ситуації. Але правда в іншому: тривога народжується всередині - як реакція на власні думки.

Якщо ви її відчуваєте, значить у голові з’явилася тривожна думка. Усвідомлення цього - перший крок до контролю.

Перестаньте асоціювати себе з тривогою

Типова помилка - говорити про себе як про "тривожну людину". Ні, ви не тривога. Ви - людина, яка її іноді відчуває. Цей ментальний зсув руйнує шаблон "я такий і інакше не можу".

Сучасна психотерапія пропонує практику усвідомленості: не боротися з тривогою, а спостерігати за нею без участі.

Потанцюйте, наче ніхто не бачить

Звучить дивно, але рух - один із найефективніших способів зняти стрес. Увімкніть музику і танцюйте без правил, на самоті.

Це перезапускає тіло, переключає з тривожних думок на відчуття свого тіла. Танцюйте кожного разу, коли відчуваєте напруження.

Зробіть три повільні вдихи

Дихання - ключ до нервової системи. Коли ми тривожимося, дихаємо поверхнево і часто. Це тільки погіршує стан. Зробіть три повільні вдихи носом, дихаючи животом.

Це активує парасимпатичну систему - ту, що відповідає за спокій та допомагає мозку вийти з режиму "бий або біжи". Дослідження показують: регулярне дихання по кілька хвилин на день знижує рівень тривожності.

Переключіться на свої цілі

Замість пережовувати тривожні думки, заповніть голову іншим: сформулюйте 3 особисті цілі до кінця року. Що хочете змінити? Ким хочете стати? Що надихає?

Коли людина йде до чогось свідомо, вона почувається впевненіше. Але не сплутайте це з перфекціонізмом - це вже інша крайність.

Проведіть енергетичний аудит

На аркуші розділіть та запишіть: "що забирає енергію" і "що її дає". Позначте головне джерело внутрішнього виснаження - і подумайте, як його зменшити або прибрати. Це допоможе зняти напругу, яка часто лежить в основі тривожності.

Станьте джерелом радості

Тривога посилюється, коли ми відчуваємо себе жертвою. Змініть підхід: почніть бути тим, хто приносить радість. Посміхайтесь іншим, підтримуйте близьких, надихайте друзів.

Це не банальність - це перевірений спосіб вийти з власного зациклення і відчути внутрішню силу.