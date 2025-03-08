Ця жирна риба - справжня скарбниця здоров'я! Чому її треба їсти українцям

Атлантичний оселедець і його харчові цінності

Оселедець - дуже популярна риба в Україні, особливо під час Великого посту. Найчастіше її солять з цибулею та олією, але також можна коптити, маринувати та консервувати.

М'ясо оселедця відносно низькокалорійне, бо в 100-грамової порції міститься приблизно 160 ккал.

Вміст енергії залежить в першу чергу від добавок, що використовуються. Солоний оселедець містить приблизно 200 ккал в тій же порції з додаванням олії.

Оселедець відноситься до жирних сортів риби, через те, що в 100 г міститься приблизно 9 г жиру.

Незважаючи на велику кількість цього інгредієнта, не варто відмовлятися від вживання оселедця, адже більшу частину в ньому складають корисні ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6.

Омега-3 кислоти благотворно впливають на організм, оскільки мають антикоагулянтні та імунозміцнюючі властивості. Вживання їх під час дієти знижує ризик розвитку деяких захворювань, зокрема гіпертонії, атеросклерозу, діабету 2 типу та деяких видів раку.

Зокрема кислота EPA, підтримуючи вироблення сполук, які розслаблюють гладку мускулатуру кровоносних судин, зміцнює роботу серцево-судинної системи та знижує артеріальний тиск. Варто також відзначити, що споживання цієї кислоти допомагає знизити високий рівень холестерину і тригліцеридів у крові. Оселедець також є хорошим джерелом білка, оскільки містить приблизно 18 г на 100 г.

Вживання цієї риби також забезпечить організм необхідними мінералами:

вітамін D - 480 міжнародних одиниць,

вітамін В3 - 3,2 мг, вітамін В6 – 0,3 мг,

вітамін В12 - 13,7 мкг, калій – 327 мг,

фосфор - 236 мг,

селен - 36,5 мкг, натрій – 90 мг.

Вміст натрію буде залежати від кількості солі, доданої для маринування. Оселедець не вбирає занадто багато важких металів, тому його можна вживати вагітним і годуючим жінкам.

Однак особливу увагу варто приділити способу приготування - найкраще вибирати свіжу рибу і запікати її в духовці.

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