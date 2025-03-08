Эта жирная рыба - настоящая сокровищница здоровья! Почему ее надо есть украинцам

Сельдь очень полезная рыба и настоящая сокровищница здоровья. Этот продукт можно есть в период Великого поста, в разрешенные дни.
Почему надо включить сельдь в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сельдь - очень популярная рыба в Украине, особенно во время Великого поста. Чаще всего ее солят с луком и маслом, но также можно коптить, мариновать и консервировать.
Мясо сельди относительно низкокалорийное, так как в 100-граммовой порции содержится примерно 160 ккал.
Содержание энергии зависит в первую очередь от используемых добавок. Соленая сельдь содержит примерно 200 ккал в той же порции с добавлением масла.
Сельдь относится к жирным сортам рыбы, так как в 100 г содержится примерно 9 г жира.
Несмотря на большое количество этого ингредиента, не стоит отказываться от употребления сельди, ведь большую часть в ней составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.
Омега-3 кислоты благотворно влияют на организм, поскольку обладают антикоагулянтными и иммуноукрепляющими свойствами. Употребление их во время диеты снижает риск развития некоторых заболеваний, в частности гипертонии, атеросклероза, диабета 2 типа и некоторых видов рака.
В частности кислота EPA, поддерживая выработку соединений, которые расслабляют гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, укрепляет работу сердечно-сосудистой системы и снижает артериальное давление. Стоит также отметить, что потребление этой кислоты помогает снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови. Сельдь также является хорошим источником белка, поскольку содержит примерно 18 г на 100 г.
Употребление этой рыбы также обеспечит организм необходимыми минералами:
Содержание натрия будет зависеть от количества соли, добавленной для маринования. Сельдь не впитывает слишком много тяжелых металлов, поэтому ее можно употреблять беременным и кормящим женщинам.
Однако особое внимание стоит уделить способу приготовления - лучше всего выбирать свежую рыбу и запекать ее в духовке.
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В материале использованы источники - Marine Stewardship Council, Strona Zdrowia.