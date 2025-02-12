Ковбаси, які краще не купувати: вони кишать шкідливими добавками

Ковбаса - один із найпопулярніших продуктів на полицях магазинів, але не всі її види безпечні для здоров’я. Деякі виробники додають до складу ковбасних виробів небезпечні консерванти, підсилювачі смаку та барвники, які можуть негативно впливати на організм.

Які саме ковбаси краще не купувати та на що звертати увагу - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

На що звертати увагу при покупці ковбаси?

Наявність Е-добавок

Знайте, що особливо небезпечними вважаються E250 (нітрит натрію), який використовується для збереження кольору, але може сприяти утворенню канцерогенів.

Занадто яскравий колір

Це завжди свідчить про використання барвників. Натуральна ковбаса має сіруватий відтінок, приближений до кольору натурального м'яса.

Тривалий термін зберігання

Зазвичай ковбаса, яка зберігається місяцями, містить велику кількість консервантів.

Низька ціна

Ні для кого зараз не секрет, що якісне м’ясо не може коштувати дешево. У дешевих ковбасах може бути багато сої, крохмалю та шкідливих замінників.

Крім цього, в ковбасу нерідко додаються рослинні замінники м’яса, такі як соя та інші бобові. При виробництві також можуть використовуватися кісткове борошно, яєчна шкаралупа, панірувальні сухарі. Одночасно з цим присутні в ковбасі фосфати порушують процес засвоєння кальцію, що може призвести до рахіту і остеопорозу.

Гастроентерологи кажуть, що вживання цього продукту збільшує ризик виникнення багатьох хронічних захворювань серця, шлунка і легенів. Любителі ковбаси нерідко страждають від гіпертонії та інших серйозних недуг.

Яких ковбас краще уникати та ніколи не купувати?

Вироби, у складі яких менше 50% м’яса .

. Продукція з високим вмістом нітритів, фосфатів та штучних ароматизаторів .

. Ковбаси з неприродно рівномірним кольором та "гумовою" консистенцією.

Тим часом відмовлятися від ковбаси повністю не обов’язково. Важливо пам’ятати, що її можна вживати не більше 50 грамів на день.