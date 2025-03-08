Ця жирна риба - справжня скарбниця здоров'я! Чому її треба їсти українцям
Оселедець дуже корисна риба і справжня скарбниця здоров'я. Цей продукт можна їсти в період Великого посту, в дозволені дні.
Чому треба включити оселедець в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Атлантичний оселедець і його харчові цінності
Оселедець - дуже популярна риба в Україні, особливо під час Великого посту. Найчастіше її солять з цибулею та олією, але також можна коптити, маринувати та консервувати.
М'ясо оселедця відносно низькокалорійне, бо в 100-грамової порції міститься приблизно 160 ккал.
Вміст енергії залежить в першу чергу від добавок, що використовуються. Солоний оселедець містить приблизно 200 ккал в тій же порції з додаванням олії.
Оселедець відноситься до жирних сортів риби, через те, що в 100 г міститься приблизно 9 г жиру.
Незважаючи на велику кількість цього інгредієнта, не варто відмовлятися від вживання оселедця, адже більшу частину в ньому складають корисні ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6.
Омега-3 кислоти благотворно впливають на організм, оскільки мають антикоагулянтні та імунозміцнюючі властивості. Вживання їх під час дієти знижує ризик розвитку деяких захворювань, зокрема гіпертонії, атеросклерозу, діабету 2 типу та деяких видів раку.
Зокрема кислота EPA, підтримуючи вироблення сполук, які розслаблюють гладку мускулатуру кровоносних судин, зміцнює роботу серцево-судинної системи та знижує артеріальний тиск. Варто також відзначити, що споживання цієї кислоти допомагає знизити високий рівень холестерину і тригліцеридів у крові. Оселедець також є хорошим джерелом білка, оскільки містить приблизно 18 г на 100 г.
Вживання цієї риби також забезпечить організм необхідними мінералами:
- вітамін D - 480 міжнародних одиниць,
- вітамін В3 - 3,2 мг, вітамін В6 – 0,3 мг,
- вітамін В12 - 13,7 мкг, калій – 327 мг,
- фосфор - 236 мг,
- селен - 36,5 мкг, натрій – 90 мг.
Вміст натрію буде залежати від кількості солі, доданої для маринування. Оселедець не вбирає занадто багато важких металів, тому його можна вживати вагітним і годуючим жінкам.
Однак особливу увагу варто приділити способу приготування - найкраще вибирати свіжу рибу і запікати її в духовці.
Вас може зацікавити
- Названо рибу, яку категорично не варто їсти
- Названо найгірші консерви, які часто купують українці.
- Названо, які ковбаси не можна купувати.
В матеріалі використані джерела - Marine Stewardship Council, Strona Zdrowia.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.