Эта жирная рыба - настоящая сокровищница здоровья! Почему ее надо есть украинцам

Сельдь очень полезная рыба и настоящая сокровищница здоровья. Этот продукт можно есть в период Великого поста, в разрешенные дни.

Почему надо включить сельдь в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Атлантическая сельдь и ее пищевые ценности

Сельдь - очень популярная рыба в Украине, особенно во время Великого поста. Чаще всего ее солят с луком и маслом, но также можно коптить, мариновать и консервировать.

Мясо сельди относительно низкокалорийное, так как в 100-граммовой порции содержится примерно 160 ккал.

Содержание энергии зависит в первую очередь от используемых добавок. Соленая сельдь содержит примерно 200 ккал в той же порции с добавлением масла.

Сельдь относится к жирным сортам рыбы, так как в 100 г содержится примерно 9 г жира.

Несмотря на большое количество этого ингредиента, не стоит отказываться от употребления сельди, ведь большую часть в ней составляют полезные ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Омега-3 кислоты благотворно влияют на организм, поскольку обладают антикоагулянтными и иммуноукрепляющими свойствами. Употребление их во время диеты снижает риск развития некоторых заболеваний, в частности гипертонии, атеросклероза, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

В частности кислота EPA, поддерживая выработку соединений, которые расслабляют гладкую мускулатуру кровеносных сосудов, укрепляет работу сердечно-сосудистой системы и снижает артериальное давление. Стоит также отметить, что потребление этой кислоты помогает снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови. Сельдь также является хорошим источником белка, поскольку содержит примерно 18 г на 100 г.

Употребление этой рыбы также обеспечит организм необходимыми минералами:

витамин D - 480 международных единиц,

витамин В3 - 3,2 мг, витамин В6 - 0,3 мг,

витамин В12 - 13,7 мкг, калий - 327 мг,

фосфор - 236 мг,

селен - 36,5 мкг, натрий - 90 мг.

Содержание натрия будет зависеть от количества соли, добавленной для маринования. Сельдь не впитывает слишком много тяжелых металлов, поэтому ее можно употреблять беременным и кормящим женщинам.

Однако особое внимание стоит уделить способу приготовления - лучше всего выбирать свежую рыбу и запекать ее в духовке.

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