Ця статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч. Як вона виглядає (фото)

У чому особливість статуетки

Так, на аукціоні з'явилася Васильківська статуетка. На перший погляд здається, що цей глиняний баран зовсім не рідкісний, адже у минулому такі "фігурки" прикрашали майже усі серванти. Втім, це зовсім не так.

Річ у тому, що продукція заводу Васильківської кераміки створювалася в обмеженій кількості. А тому зараз, коли не всі люди зберегли цінні екземпляри, вони користуються ще більшим попитом.

Скільки коштує Васильківська кераміка (фото: violity.com)

Статуетка барана, яку вирішив продати чоловік, у гарному стані. Вона майже не втратила "товарний" вигляд.

Васильківська кераміка (фото: violity.com)

Скільки коштують Васильківські статуетки

Свій лот власник оцінив недешево. Він одразу поставив мінімальну вартість - 59 тисяч 999 гривень.

При цьому ціна може "злетіти", якщо колекціонери почнуть робити ставки. Втім, чи будуть користувачі змагатися за можливість купити таку статуетку - поки що залишається загадкою.