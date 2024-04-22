RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

За сколько можно продать Васильковскую керамику (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Васильковская майолика - керамические и глиняные изделия, которые могут принести немало денег. Многие помнят еще из детства статуэтки в виде животных, но мало кто знает, насколько ценны они сейчас, например баран за 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность статуэтки

Так, на аукционе появилась Васильковская статуэтка. На первый взгляд кажется, что этот глиняный баран совсем не редкий, ведь в прошлом такие фигурки украшали почти все серванты. Впрочем, это совсем не так.

Дело в том, что продукция завода Васильковской керамики создавалась в ограниченном количестве. Поэтому сейчас, когда не все люди сохранили ценные экземпляры, они пользуются еще большим спросом.

Столько стоит Васильковская керамика (фото: violity.com)

Статуэтка барана, которую решил продать мужчина, в хорошем состоянии. Она почти не потеряла "товарный" вид.

Васильковская керамика (фото: violity.com)

Сколько стоят Васильковские статуэтки

Свой лот хозяин оценил недешево. Он сразу поставил минимальную стоимость - 59 тысяч 999 гривен.

При этом цена может "взлететь", если коллекционеры начнут делать ставки. Однако будут ли пользователи соперничать за возможность купить такую статуэтку - пока остается загадкой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какая украинская монета стоит 17 тысяч.

Кроме того, недавно стало известно, что Васильковскую вазу оценили в 75 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
колекціонериЦікаві факти