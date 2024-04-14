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"Скарб" у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

Неділя 14 квітня 2024 12:16
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"Скарб" у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото) Скільки коштують вінтажні вази (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Продукція легендарного заводу Васильківської кераміки, який випускав традиційний український народний майоліковий посуд, вважається дуже рідкісною та цінною.

Втім, у минулому вази, кашпо й інші вироби, були досить популярними. А нині ж цей посуд може принести чималі кошти, як-от ваза за 75 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

Як виглядає ваза

Так, власник лота - продавець з Броварів. Він вирішив виставити на торги вазу 90-х років. Свій товар він описав дуже детально.

&quot;Скарб&quot; у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

&quot;Скарб&quot; у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)Ваза за 75 тисяч (фото: violity.com)

"Велика шикарна ваза в українському стилі, Васильківська кераміка, автор Денисенко Михайло, 1960 рік, висота 380 мм, діаметр 500 мм, виставковий зразок, ідеальний стан",- написав продавець.

"Лише має технологічний проріз на дні, на загальний стан та цілісність не впливає, звук предмета повноцінний, сколів, щерблень не має, ніяких дій з предметом не проводилось, не реставрувалось, не відновлювалось", - додав він.

&quot;Скарб&quot; у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

&quot;Скарб&quot; у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

&quot;Скарб&quot; у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)

Васильківська кераміка (фото: violity.com)

У чому особливість вази

Часто вази з заводу Васильківської кераміки "спливають" на аукціонах. Втім, їх оцінюють не так високо. Можливо, продавець вирішив виставити саме такий "цінник" через стан лота, адже він - виставковий.

Чи вдасться чоловіку продати "скарб" з серванта - поки що невідомо. Нині за лотом спостерігає декілька користувачів, але ставки ніхто не зробив.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які 10 копійок принесуть 30 тисяч.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що на столітньому українському фото помітили важливу деталь, яка усіх ошелешила.

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