"Скарб" у серванті. Така ваза коштує 75 тисяч гривень і ось як вона виглядає (фото)
Продукція легендарного заводу Васильківської кераміки, який випускав традиційний український народний майоліковий посуд, вважається дуже рідкісною та цінною.
Втім, у минулому вази, кашпо й інші вироби, були досить популярними. А нині ж цей посуд може принести чималі кошти, як-от ваза за 75 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
Як виглядає ваза
Так, власник лота - продавець з Броварів. Він вирішив виставити на торги вазу 90-х років. Свій товар він описав дуже детально.
Ваза за 75 тисяч (фото: violity.com)
"Велика шикарна ваза в українському стилі, Васильківська кераміка, автор Денисенко Михайло, 1960 рік, висота 380 мм, діаметр 500 мм, виставковий зразок, ідеальний стан",- написав продавець.
"Лише має технологічний проріз на дні, на загальний стан та цілісність не впливає, звук предмета повноцінний, сколів, щерблень не має, ніяких дій з предметом не проводилось, не реставрувалось, не відновлювалось", - додав він.
Васильківська кераміка (фото: violity.com)
У чому особливість вази
Часто вази з заводу Васильківської кераміки "спливають" на аукціонах. Втім, їх оцінюють не так високо. Можливо, продавець вирішив виставити саме такий "цінник" через стан лота, адже він - виставковий.
Чи вдасться чоловіку продати "скарб" з серванта - поки що невідомо. Нині за лотом спостерігає декілька користувачів, але ставки ніхто не зробив.
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