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Ця спеція гарантовано зіпсує борщ: від страви нестиме "хімією"

Які спеції не можна додавати в борщ (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Борщ важко зіпсувати, адже набір інгредієнтів - класичний і відомий всім. Проте деякі експерименти можуть зробити так, що страва віддаватиме "хімією".

Як одним невірним рішенням можна зіпсувати борщ навіть з найкращих інгредієнтів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Цей інгредієнт зіпсує борщ

Багато кулінарів хочуть заощадити час і зекономити на наваристому бульйоні. Щоб зробити страву смачнішою та насиченішою, виникає бажання додати до борщу бульйонний кубик.

Здається, це просте рішення - розчинити сухі спеції в окропі. Залишиться лише додати овочі: підготувати буряк, картоплю, цибулю, капусту.

Але досвідчені кулінари пояснили, що спеція лише шкодить страві. Суп набуває "хімічного" присмаку.

Чому так трапляється і як обійтися без цього

Проблема у підсилювачі смаку - глутаматі натрію, що входить до складу багатьох штучних бульйонів. Глутамат і сіль створюють не дуже вдале поєднання, а вода при цьому не перетворюється на м'ясний бульйон.

Кухарі рекомендують у разі нестачі часу чи грошей готувати борщ на звичайному овочевому бульйоні.

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