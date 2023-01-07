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Эта специя гарантированно испортит борщ: от блюда будет нести "химией"

Какие специи нельзя добавлять в борщ (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Борщ трудно испортить, ведь набор ингредиентов – классический и известный всем. Однако некоторые эксперименты могут сделать так, что блюдо будет отдавать "химией".

Как одним неверным решением можно испортить борщ даже из лучших ингредиентов – читайте ниже в материале Styler.

Этот ингредиент испортит борщ

Многие кулинары хотят сэкономить время и деньги на наваристом бульоне. Чтобы сделать блюдо более вкусным и насыщенным, возникает желание добавить к борщу бульонный кубик.

Кажется, это простое решение – растворить сухие специи в кипятке. Останется только добавить овощи: подготовить свеклу, картофель, лук, капусту.

Но опытные кулинары объяснили, что специя только вредит блюду. Суп приобретает "химический" привкус.

Почему так случается и как обойтись без этого

Проблема в усилителе вкуса – глутамате натрия, входящего в состав многих искусственных бульонов. Глутамат и соль создают не очень удачное сочетание, а вода при этом не превращается в мясной бульон.

Повара рекомендуют в случае нехватки времени или денег готовить борщ на обычном овощном бульоне.

Смотрите также, как приготовить вкуснейший борщ по рецепту Евгения Клопотенко:

Раньше мы писали, как приготовить "железный" борщ по старинному бойковскому рецепту.

Кроме того читайте о 5 уникальных украинских борщах, рецепты которых вас точно удивят.

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