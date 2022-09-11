5 уникальных украинских борщей, рецепты которых вас точно удивят

С тех пор как украинский борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, к нашему блюду привлечено немалое внимание. Конечно же, рецептов борщей существует множество, но некоторые вас точно удивят.

Беленый борщ (подбиваемый борщ, свадебный борщ)

В такой борщ сметану бросают во время приготовления, да еще вместе с молоком, яйцом и мукой.

Его готовят на копченых ребрах. Он максимально жидкий - без картофеля и капусты. А морковь со свеклой трется на терке. На свадьбах такой борщ пьют из чашек. Можно подавать в тарелке с подкопченным ребром.

Такое блюдо готовят на Прикарпатье.

Составляющие:

Копченые ребра - 800 г

Морковь - 2 шт.

Свекла - 2 шт.

Вода - 4 литра

Масло - 1 столовая ложка

Лук - 1 шт.

Смалец - 1 столовая ложка

Лимонная кислота - 1 щепотка

Сметана - 400 мл

Молоко - 200 мл

Мука - 3 столовые ложки

Яйцо - 1 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Укроп - 1 пучок

Соль - по вкусу

Черный перец горошек - 10 шт.

Пошаговое приготовление

Копченые ребра нарезаем на небольшие куски и заливаем горячей водой на 15-20 минут. Ребра перекладываем в кастрюлю, добавляем хорошо помытую морковь и свеклу. Все заливаем водой и ставим вариться на 1-1,5 часа. Морковь и свеклу можно отварить отдельно.

Вынимаем из воды свеклу и морковь. Даем остыть. Воду подсаливаем по вкусу и убавляем газ до минимума. Добавляем черный перец горошком. Чистим свеклу и морковь от кожуры. Натираем овощи на терке.

Разогреваем сковороду и вливаем масло. Добавляем мелко нарезанный лук и обжариваем. К луку добавляем ложку смальца. К луку добавляем морковь и свеклу. Все перемешиваем и тушим на небольшом огне. Добавляем щепотку лимонной кислоты и перемешиваем.

В отдельную посудину выливаем сметану и молоко. Добавляем 2-3 ложки муки и взбиваем миксером. К молочной заправке добавляем яйцо и снова взбиваем миксером.

Добавляем в воду тушеные овощи, лавровый лист. К молочной заправке добавляем три черпака борща и хорошо перемешиваем.

В борщ вливаем молочную заправку и готовим еще 5-10 минут на маленьком огне. Добавляем мелко порезанную зелень

Древний борщ со свекольным квасом

Представьте, что когда-то в Украине не было картофеля, помидоров и, тем более, лимонной кислоты. Такой борщ могли готовить где-то в XV веке. Подкислить его можно свекольным квасом.

Составляющие:

Свинина - 300 г

Копченые ребра - 200 г

Сырая свекла - 1 шт.

Квашеный буряк - 1 шт.

Смалец - 1,5 столовые ложки

Свекольный квас - 350 мл

Лук - 2 шт.

Морковь - 3 шт.

Мука - 1 столовая ложка

Белокочанная капуста - 1 шт.

Черный перец горошком - 10 шт.

Соль - по вкусу

Пошаговое приготовление

Заливаем мясо водой и ставим вариться. Свежую и квашеную свеклу нарезаем на соломку. Разделяем на две части, одну часть будем тушить, а другую варить.

Когда вода закипит, собираем пенку. Добавляем перец горошком. Добавляем к мясному бульону половину сырой и квашеной свеклы.

На разогретую сковороду добавляем ложку смальца и бросаем туда вторую часть квашеной и свежей свеклы. Тушим 5-7 минут. Вливаем свекольный квас и тушим еще 15-20 минут.

Разогреваем сковороду и растапливаем пол ложки смальца и добавляем нарезанный лук. Добавляем натертую морковь и тушим 5-8 минут. К зажарке добавляем ложку муки и хорошо перемешиваем.

За 15 минут до окончания добавляем половину нарезанной белокочанной капусты. Доводим до кипения 200 мл свекольного кваса. К борщу добавляем тушеную свеклу и зажарку из моркови и лука. Солим борщ по вкусу.

Постный борщ с грибами и черносливом

Постный борщ без мяса, который готовят летом, осенью или зимой, особенно хорошо варить в сезон грибов. Также этот борщ встречается в списках про 12 блюд на Сочельник.

Составляющие:

Свежие белые грибы - 600 г

Чернослив - 200 г

Свекла - 4 шт.

Картофель - 1 кг

Помидоры - 6 шт.

Лук - 4 шт.

Морковь - 3 шт.

Капуста - 1 шт.

Смалец - 2 столовые ложки

Соль - 1 столовая ложка

Лавровый лист - 4 шт.

Черный перец горошком - 10 шт.

Подкопченная паприка - 1 столовая ложка

Душица (орегано) - 1 щепотка

Вода - 7 литров

Пошаговое приготовление

Берем свежие белые грибы, отрезаем корешки, нарезаем и замачиваем в соленой воде. Оставляем на полчаса. Грибы процеживаем и несколько раз промываем в чистой воде.

В кастрюлю высыпаем грибы, заливаем их водой и доводим до кипения. Когда вода закипит, добавляем лавровый лист, перец горошком и солим. Варим 20-30 минут. Помидоры обливаем кипятком, сдираем кожицу и нарезаем.

Нарезаем на соломку свеклу и морковь. Картофель нарезаем на квадратики. Когда грибы поварились, собираем грибы и сливаем во вторую кастрюлю уху.

Вливаем в кастрюлю масло и добавляем мелко нарезанный лук, постоянно помешиваем. Через несколько минут добавляем к луку морковь. Постоянно помешиваем. Добавляем свеклу и все перемешиваем.

Добавляем столовую ложку подкопченной паприки и продолжаем все тушить. Добавляем нарезанные помидоры. Добавляем добрую щепотку душицы.

Когда все хорошо потушилось, заливаем все грибной похлебкой. Закидываем картофель и порубленную капусту, доводим до кипения. Добавляем грибы и промытый чернослив. Добавляем несколько перцев горошком, лавровый лист и варим еще несколько минут.

Украинский борщ в селе и секретный ингредиент

Такой борщ всегда получается максимально насыщенно красным благодаря особому ингредиенту и технологии приготовления. Наш ингредиент - это кислота, в данном случае квашеные помидоры. Свеклу же стоит добавлять максимально в конце готовки, чтобы борщ получился максимально красным.

Составляющие:

Куриные ножки - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Свекла - 2 шт.

Картофель - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Квашеный помидор - 1 шт.

Капуста белокочанная - 0,5 шт.

Зелень - 1 пучок

Вода - 4 литра

Соль по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Черный перец горошком - 6 шт.

Пошаговое приготовление

В большой 4-литровой кастрюле варим куриные ножки. Морковь нарезаем на небольшие куски. К бульону добавляем две хорошо помытых (неочищенных) свеклы. Добавляем нарезанную морковь.

Вынимаем свеклу и чистим от кожуры (свеклу можно варить и отдельно, но целым). Добавляем нарезанный на кубики картофель. Свеклу нарезаем на соломинки.

Чистим лук, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета. К луку добавляем нарезанную свеклу и тушим на среднем огне. Солим борщ по вкусу, добавляем лавровый лист и перец горошком.

Квашеный помидор очищаем от кожуры, мелко нарезаем и добавляем к свекле и луку. Продолжается тушить помешивая. Мелко рубим половину капусты и за 5-10 минут добавляем к борщу.

Добавляем тушеную свеклу с луком. Нарезаем зелень, добавляем в борщ и перемешиваем

Гуцульский белый борщ

Такой борщ имеет белый цвет, ведь готовится из белой кормовой свеклы. Специально для этого борща берется белая кормовая или перистая свекла и квасится соломинками.

Составляющие:

Свиные ребрышки - 1300 г

Копченые ребрышки - 700 г

Вода - 7 литров

Морковь - 3 шт.

Кормовая квашеная свекла (или полосатая свекла, или если нет сахарная) - 3 шт.

Смалец - 1,5 столовая ложка

Лук - 3 шт.

Лавровый лист - 4 шт.

Черный перец горошком - 10 шт.

Свекольный квас - 100 мл

Орегано - 1 щепотка

Тимьян - 1 пучок

Соль - 1 столовая ложка

Укроп - 1 пучок

Пошаговое приготовление

Свежие свиные ребра замачиваем в холодной воде на полчаса. Подкопченные ребрышки замачиваем теплой водой на 20 минут. После того, как ребра вымокли, перекладываем их в кастрюлю и заливаем водой.

Морковь моем, отчищаем от кожуры и натираем на мелкой терке. Когда вода закипела, сливаем квас из банки, а квашеную свеклу добавляем к бульону.

В разогретую сковороду добавляем смалец и нарезанный лук. Постоянно помешиваем. Добавляем морковь, перемешиваем и тушим примерно 30 минут на среднем огне. За 30-40 минут до окончания, к борщу добавляем лавровый лист и перец горошком.

Если не хватает борща кислинки, добавляем свекольный квас. В борщ добавляем орегано и тимьян. Солим борщ по вкусу.

Достаем ребра, отделяем мясо от костей и мелко нарезаем. Возвращаем мясо в борщ. Добавляем тушеную морковь с луком к борщу и даем покипеть несколько минут. Добавляем мелко нарезанную зелень.