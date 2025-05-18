Ця риба - справжня отрута, але її й далі продають в українських магазинах

Яка риба небезпечна?

Дієтологи та екологи попереджають, що популярна тілапія, яку масово завозять з Азії, може бути справжньою "міною уповільненої дії" для організму.

Тілапія - одна з найдешевших риб на ринку, саме тому її часто використовують у ресторанах швидкого харчування, кулінаріях та навіть дитячих стравах. Але у гонитві за прибутком виробники нехтують якістю:

Умови вирощування

У Китаї та В'єтнамі, звідки завозиться основна маса тілапії, рибу вирощують у стоячих водоймах зі стічною водою. В таких умовах тілапія накопичує токсини, важкі метали та шкідливі бактерії.

Харчування антибіотиками

Щоб уникнути масової загибелі риби в забруднених ставках, її масово "годують" антибіотиками. У результаті - шматок тілапії може містити залишки ліків, які пригнічують імунітет та викликають резистентність до препаратів у людини.

Порушення балансу жирів

На відміну від дикої морської риби, тілапія має високу концентрацію омега-6 жирних кислот, які у великій кількості сприяють розвитку запалень в організмі, серцево-судинним захворюванням і навіть онкології.

Якими рибами замніити тілапію?

Якщо ви шукаєте доступну, але безпечну рибу, зверніть увагу на:

Хек

Це білкова, легка для засвоєння риба без шкідливих добавок.

Скумбрія

Ця риба джерело омега-3 жирів, якщо купувати якісну продукцію з перевіреним походженням.

Місцева прісноводна риба

Наприклад, судак, щука, карась, вирощені в Україні, часто є безпечнішими за імпортні аналоги.