Названо 7 найшкідливіших продуктів, які українці беруть на пікнік

Деякі популярні продукти для пікніку, які обожнюють українці, можуть негативно впливати на здоров'я. Тому краще залишити їх на полицях супермаркетів і не купувати.

Які продукти не треба купувати для гриля, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

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Оброблене м’ясо

Таке як шинка, ковбаси, салямі, індичка та ростбіф, часто походить від тварин, які вирощуються в непристойних умовах і їм вводять такі препарати, як антибіотики, гормони, хімічні ароматизатори, барвники, нітрит натрію та інші речовини. Кращим вибором є якісне м’ясо, птиця, риба або овочі та гриби.

Салат з майонезом

Салат з капусти, пасти, салат "Цезар" і картопляний салат часто заправляють майонезом. Замість цього варто спробувати овочі на грилі та зелені салати, наприклад, з оливковою олією.

Підсолоджені напої

До шашликів часто додають освіжаючі лимонади, холодні чаї та інші солодкі напої. Навіть якщо вони "без цукру", підсолоджувачі, які вони містять, стимулюють наш апетит, що змушує нас їсти більше і набирати вагу. Більш здоровим вибором є приготування власних напоїв із листя м’яти, фруктів або шматочків огірка та підсолоджування їх стевією чи медом, або зовсім не додавати цукор, як у холодному чаї.

Чіпси

Чіпси подобаються багатьом за їх жирність та смак. Хоча кілька чіпсів не є великим гріхом, важко зупинитися на такій малій кількості. Чіпси містять велику кількість натрію. Вживання їх у значних кількостях може зневоднити нас і зробити нас ще сильнішими. Якщо ми хочемо похрумтіти чимось на грилі, вибирайте салат - але без майонезу.

Кетчуп

Кетчуп, нарівні з гірчицею, є основною добавкою до страв, приготованих на грилі. Однак, якщо ми не приготуємо цей томатний соус самостійно, він, швидше за все, містить багато цукру та штучних добавок. Хороший кетчуп повинен містити від 230 до 250 г помідорів на 100 г соусу. Більш корисною альтернативою кетчупу є томатна пассата або йогуртовий соус.

Білий хліб

Білий хліб калорійний і має високий глікемічний індекс. Найкраще замінити його цільнозерновим хлібом.

Алкоголь

Алкоголь є супроводом багатьох світських заходів. На пікніки також дуже часто беруть алкоголь. Пиво, вино, горілка та напої - це порожні калорії, через які ми часто відчуваємо похмілля. Важливо пам'ятати про помірність і пити багато води.