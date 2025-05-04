2 популярні риби, які викликають стрибки тиску: всі їх їдять

Не всі види риби корисні для здоров'я, деякі можуть завдати шкоди людям із гіпертонією. Зокрема, дві популярні риби містять велику кількість натрію, що сприяє підвищенню артеріального тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Якої риби уникати

Рибу часто відзначають за її омега-3 жирні кислоти та користь для здоров'я, але її також пов'язують із підвищеним ризиком кров'яного тиску.

Фармацевт Аббас Канані зазначив, що деякі види риби можуть посилити гіпертонію, яка є передвісником серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфаркти та інсульти.

Зокрема, вживання в'яленої та копченої риби може перешкоджати контролю здорового рівня артеріального тиску. Людям з гіпертонією варто уникати споживання цих видів риби.

Попри великий вміст білка та поживних речовин, сушена та копчена риба може спричинити різке підвищення артеріального тиску через високий вміст натрію.

"Коли ми їмо сіль, організм утримує воду. Коли ми переїдаємо, то додаткова вода в крові створює навантаження на стінки кровоносних судин, підвищуючи кров’яний тиск", - додав експерт.

Для кращого регулювання споживання солі варто перевіряти етикетки на харчових продуктах та уникати продуктів з високим вмістом солі, особливо тих, що містять 1,5 г або більше на 100 г.

Дієтолог Шина Бхагірутті радить обирати альтернативи з меншим вмістом солі, такі як консервована або свіжа риба, які пропонують переваги низького вмісту солі, але водночас забезпечують достатню кількість білка та омега-3 жирних кислот.

Яка риба містить мало солі

Риби, що містять мало солі, зазвичай це свіжа або заморожена несолена риба. Ось кілька прикладів: