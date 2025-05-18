Эта рыба - настоящий яд, но ее и дальше продают в украинских магазинах

Какая рыба опасна?

Диетологи и экологи предупреждают, что популярная тилапия, которую массово завозят из Азии, может быть настоящей "миной замедленного действия" для организма.

Тилапия - одна из самых дешевых рыб на рынке, поэтому ее часто используют в ресторанах быстрого питания, кулинариях и даже детских блюдах. Но в погоне за прибылью производители пренебрегают качеством:

Условия выращивания

В Китае и Вьетнаме, откуда завозится основная масса тилапии, рыбу выращивают в стоячих водоемах со сточной водой. В таких условиях тилапия накапливает токсины, тяжелые металлы и вредные бактерии.

Питание антибиотиками

Чтобы избежать массовой гибели рыбы в загрязненных прудах, ее массово "кормят" антибиотиками. В результате - кусок тилапии может содержать остатки лекарств, которые подавляют иммунитет и вызывают резистентность к препаратам у человека.

Нарушение баланса жиров

В отличие от дикой морской рыбы, тилапия имеет высокую концентрацию омега-6 жирных кислот, которые в большом количестве способствуют развитию воспалений в организме, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже онкологии.

Какими рыбами заменить тилапию?

Если вы ищете доступную, но безопасную рыбу, обратите внимание на:

Хек

Это белковая, легкая для усвоения рыба без вредных добавок.

Скумбрия

Эта рыба источник омега-3 жиров, если покупать качественную продукцию с проверенным происхождением.

Местная пресноводная рыба

Например, судак, щука, карась, выращенные в Украине, часто безопаснее импортных аналогов.