Названо популярний маринад для шашлику, який повільно руйнує здоров'я

Ароматний шашлик, засмажений на мангалі, – улюблена страва багатьох українців, особливо у теплу пору року. Неправильний маринад може перетворити корисний білковий продукт на справжню "бомбу" уповільненої дії для організму.

Який саме маринад може повільно руйнувати здоров'я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який маринад для шашлику найгірший?

Експерти в галузі здорового харчування б'ють на сполох: існує один надзвичайно популярний маринад, який не лише псує смак м'яса, але й повільно, але впевнено підриває наше здоров'я, сприяючи розвитку серцево-судинних захворювань, проблем з травленням та навіть збільшуючи ризик онкології.

Йдеться про маринад на основі майонезу. Цей, здавалося б, невинний соус, який так часто використовують для надання м'ясу "соковитості" та пікантності, насправді є одним з найгірших варіантів для маринування шашлику. Чому ж майонез такий небезпечний при термічній обробці?

Майонез – канцерогенна загроза на мангалі

Головна небезпека майонезу криється у його складі, який зазвичай включає рослинну олію, яйця, оцет, гірчицю, цукор та різноманітні емульгатори, стабілізатори та консерванти. Під впливом високої температури на мангалі ці компоненти зазнають складних хімічних реакцій, внаслідок яких утворюються канцерогенні речовини, такі як бензопірен та акриламід. Ці сполуки здатні пошкоджувати ДНК клітин організму, провокуючи мутації, які з часом можуть призвести до розвитку злоякісних новоутворень.

Крім того, майонез має надзвичайно високий вміст жирів, особливо насичених та трансжирів (якщо використовуються неякісні олії). При нагріванні ці жири окислюються, утворюючи шкідливі пероксидні сполуки та вільні радикали, які негативно впливають на серцево-судинну систему, сприяють запальним процесам та старінню організму.

Маринування шашлику в майонезі не лише небезпечне, але й шкідливе для травлення. Велика кількість жиру значно ускладнює процес перетравлення м'яса, викликаючи відчуття важкості, печію та інші неприємні симптоми. Регулярне вживання такого "важкого" шашлику може призвести до хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Висока калорійність майонезу також сприяє набору зайвої ваги та розвитку ожиріння, що є фактором ризику багатьох серйозних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні патології та деякі види раку.

Популярні маринади, які також можуть бути шкідливими

Окрім майонезу, існують й інші популярні маринади, які при неправильному використанні можуть завдати шкоди здоров'ю:

Маринади на основі оцту

Велика кількість оцту може подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, особливо у людей з підвищеною кислотністю або захворюваннями ШКТ. При нагріванні оцет може утворювати агресивні сполуки.

Маринади з додаванням великої кількості цукру або меду

Надмірне вживання цукру, особливо у складі термічно оброблених продуктів, сприяє запальним процесам, набору ваги та підвищує ризик розвитку діабету.

Готові магазинні маринади

Часто містять велику кількість солі, штучних ароматизаторів, підсилювачів смаку, консервантів та інших хімічних добавок, які не несуть жодної користі для здоров'я.

Які маринади нешкідливі

На щастя, існує безліч смачних та безпечних способів замаринувати шашлик, які не лише зроблять м'ясо ніжним та ароматним, але й збережуть його корисні властивості:

Маринади на основі цибулі та спецій

Це прекрасна та здорова класика! Подрібнена цибуля, часник, чорний перець, паприка, коріандр, кмин, базилік, розмарин - ці натуральні інгредієнти чудово розм'якшують м'ясо та надають йому неповторного аромату без шкоди для здоров'я.

Маринади з додаванням кисломолочних продуктів (кефір, йогурт)

Натуральні кисломолочні продукти містять ферменти, які роблять м'ясо ніжнішим, а також є джерелом корисного білка та пробіотиків. Важливо використовувати натуральні продукти без доданого цукру та ароматизаторів.

Маринади на основі лимонного або гранатового соку

Кислота, що міститься в цих соках, чудово розм'якшує м'ясо та надає йому свіжого, пікантного смаку.

Маринади з додаванням рослинної олії (оливкової, соняшникової)

Невелика кількість якісної рослинної олії допоможе спеціям краще розкрити свій аромат та запобіжить пересиханню м'яса під час смаження.

Маринади на основі соєвого соусу (у помірних кількостях)

Соєвий соус додасть м'ясу пікантного смаку та аромату, але слід використовувати його в помірних кількостях через високий вміст солі.