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Ця прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить час

Четвер 12 червня 2025 16:00
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Ця прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить час Налаштуйте Gmail для швидкого очищення пошти (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У мобільному додатку Gmail прихована одна функція, про яку більшість користувачів навіть не здогадуються. Йдеться про жест свайпа, який може значно спростити роботу з вхідними листами і заощадити дорогоцінний час.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf.

Що робить жест "Провести пальцем" у Gmail і чому він такий корисний

Багато хто хоча б раз свайпав лист у додатку Gmail - зазвичай для архівації. Але за цим жестом ховається набагато більше можливостей. З правильним налаштуванням він перетворюється на потужний інструмент для управління вхідною поштою.

За замовчуванням свайп вліво або вправо просто архівує лист. Зручно, але не завжди достатньо. А що, якщо свайп можна налаштувати під себе? Наприклад, щоб він видаляв повідомлення, відмічав його як прочитане, відкладав на потім або переміщував у потрібну папку?

Саме для цього Google і передбачив гнучке налаштування свайпів.

Ця прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить часЦя прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить часЩо робить свайп у Gmail (фото: MakeUseOf)

Як змінити дії свайпа в Gmail

Налаштування свайпів у додатку займає всього хвилину:

  • Відкрийте додаток Gmail на смартфоні
  • Натисніть на іконку меню (три горизонтальні лінії в лівому верхньому кутку)
  • Прокрутіть вниз і виберіть "Налаштування"
  • Перейдіть у "Загальні налаштування"
  • Натисніть "Дії за свайпом".

Виберіть, яку дію призначити на свайп вліво і вправо:

  • Архівувати
  • Видалити
  • Відзначити як прочитане/непрочитане
  • Перемістити
  • Відкласти
  • Без дії.

Зміни набувають чинності миттєво - можете відразу протестувати їх у своїй скриньці.

Ця прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить часЦя прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить часЦя прихована функція Gmail спростить роботу з поштою і заощадить часЯк змінити дії свайпа в Gmail (фото: MakeUseOf)

Як використовувати свайпи ефективно

Гнучкість жестів робить їх ідеальним інструментом для будь-якого сценарію використання.

Якщо ви віддаєте перевагу швидкому наведенню порядку - налаштуйте один свайп на архівацію, інший - на позначку як прочитане. Це дасть змогу обробляти неважливі листи без їхнього відкриття.

Потрібно повернутися до листа пізніше? Призначте свайп на відкладання. Лист зникне і повернеться в потрібний час. Другий свайп можна використовувати для переміщення листа в папку - зручно для тих, хто користується мітками або категорією.

Для прихильників методу Inbox Zero добре підійде поєднання архівувати і потім видалити - обробляйте вхідні за лічені секунди, залишаючи тільки важливе.

Чому це дійсно економить час

На перший погляд, налаштування свайпів може здатися дрібницею. Але в масштабах дня - це хвилини, а протягом місяця - години зекономленого часу.

Головна перевага - жест працює природно і не потребує перенавчання. Ви просто робите те, що вже звикли робити, але набагато швидше.

А ще ви самі вирішуєте, як саме працює кожен свайп - Gmail адаптується під вас, а не навпаки.

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