Эта скрытая функция Gmail упростит работу с почтой и сэкономит время

В мобильном приложении Gmail скрыта одна функция, о которой большинство пользователей даже не догадываются. Речь идет о жесте свайпа, который может значительно упростить работу с входящими письмами и сэкономить драгоценное время.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf .

Что делает жест "Провести пальцем" в Gmail и почему он так полезен

Многие хотя бы раз свайпали письмо в приложении Gmail - обычно для архивации. Но за этим жестом скрывается гораздо больше возможностей. С правильной настройкой он превращается в мощный инструмент для управления входящей почтой.

По умолчанию свайп влево или вправо просто архивирует письмо. Удобно, но не всегда достаточно. А что, если свайп можно настроить под себя? Например, чтобы он удалял сообщение, отмечал его как прочитанное, откладывал на потом или перемещал в нужную папку?

Именно для этого Google и предусмотрел гибкую настройку свайпов.

Что делает свайп в Gmail (фото: MakeUseOf)

Как изменить действия свайпа в Gmail

Настройка свайпов в приложении занимает всего минуту:

Откройте приложение Gmail на смартфоне

Нажмите на иконку меню (три горизонтальные линии в левом верхнем углу)

Пролистайте вниз и выберите "Настройки"

Перейдите в "Общие настройки"

Нажмите "Действия по свайпу".

Выберите, какое действие назначить на свайп влево и вправо:

Архивировать

Удалить

Отметить как прочитанное/непрочитанное

Переместить

Отложить

Без действия.

Изменения вступают в силу мгновенно - можете сразу протестировать их в своем ящике.

Как изменить действия свайпа в Gmail (фото: MakeUseOf)

Как использовать свайпы эффективно

Гибкость жестов делает их идеальным инструментом для любого сценария использования.

Если вы предпочитаете быстро наводить порядок - настройте один свайп на архивацию, другой - на отметку как прочитанное. Это позволит обрабатывать неважные письма без их открытия.

Нужно вернуться к письму позже? Назначьте свайп на откладывание. Письмо исчезнет и вернется в нужное время. Второй свайп можно использовать для перемещения письма в папку - удобно для тех, кто пользуется метками или категорией.

Для сторонников метода Inbox Zero хорошо подойдет сочетание архивировать и затем удалить - обрабатывайте входящие за считанные секунды, оставляя только важное.

Почему это действительно экономит время

На первый взгляд, настройка свайпов может показаться мелочью. Но в масштабах дня - это минуты, а в течение месяца - часы сэкономленного времени.

Главное преимущество - жест работает естественно и не требует переучивания. Вы просто делаете то, что уже привыкли делать, но гораздо быстрее.

А еще вы сами решаете, как именно работает каждый свайп - Gmail адаптируется под вас, а не наоборот.