Эта скрытая функция Gmail упростит работу с почтой и сэкономит время
В мобильном приложении Gmail скрыта одна функция, о которой большинство пользователей даже не догадываются. Речь идет о жесте свайпа, который может значительно упростить работу с входящими письмами и сэкономить драгоценное время.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf.
Что делает жест "Провести пальцем" в Gmail и почему он так полезен
Многие хотя бы раз свайпали письмо в приложении Gmail - обычно для архивации. Но за этим жестом скрывается гораздо больше возможностей. С правильной настройкой он превращается в мощный инструмент для управления входящей почтой.
По умолчанию свайп влево или вправо просто архивирует письмо. Удобно, но не всегда достаточно. А что, если свайп можно настроить под себя? Например, чтобы он удалял сообщение, отмечал его как прочитанное, откладывал на потом или перемещал в нужную папку?
Именно для этого Google и предусмотрел гибкую настройку свайпов.
Что делает свайп в Gmail (фото: MakeUseOf)
Как изменить действия свайпа в Gmail
Настройка свайпов в приложении занимает всего минуту:
- Откройте приложение Gmail на смартфоне
- Нажмите на иконку меню (три горизонтальные линии в левом верхнем углу)
- Пролистайте вниз и выберите "Настройки"
- Перейдите в "Общие настройки"
- Нажмите "Действия по свайпу".
Выберите, какое действие назначить на свайп влево и вправо:
- Архивировать
- Удалить
- Отметить как прочитанное/непрочитанное
- Переместить
- Отложить
- Без действия.
Изменения вступают в силу мгновенно - можете сразу протестировать их в своем ящике.
Как изменить действия свайпа в Gmail (фото: MakeUseOf)
Как использовать свайпы эффективно
Гибкость жестов делает их идеальным инструментом для любого сценария использования.
Если вы предпочитаете быстро наводить порядок - настройте один свайп на архивацию, другой - на отметку как прочитанное. Это позволит обрабатывать неважные письма без их открытия.
Нужно вернуться к письму позже? Назначьте свайп на откладывание. Письмо исчезнет и вернется в нужное время. Второй свайп можно использовать для перемещения письма в папку - удобно для тех, кто пользуется метками или категорией.
Для сторонников метода Inbox Zero хорошо подойдет сочетание архивировать и затем удалить - обрабатывайте входящие за считанные секунды, оставляя только важное.
Почему это действительно экономит время
На первый взгляд, настройка свайпов может показаться мелочью. Но в масштабах дня - это минуты, а в течение месяца - часы сэкономленного времени.
Главное преимущество - жест работает естественно и не требует переучивания. Вы просто делаете то, что уже привыкли делать, но гораздо быстрее.
А еще вы сами решаете, как именно работает каждый свайп - Gmail адаптируется под вас, а не наоборот.
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